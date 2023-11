Eichenhofer Weg: Autobahn bei Sprockhövel wird gesperrt

Die Brücke am Eichenhofer Weg im Autobahnkreuz Wuppertal-Nord vor der Sprengung.

Sprockhövel. Nach der Sprengung der Brücke Eichenhofer Weg wird bei Sprockhövel am Neubau gearbeitet. Dafür muss eine Verbindung am Kreuz gesperrt werden.

Die Autobahn Westfalen ersetzt im Kreuz Wuppertal-Nord die Brücke Eichenhofer Weg, die über drei Verbindungsfahrbahnen führt. Während der Bauphase sind die Verbindungsfahrbahnen im Kreuz zum Teil auf eine Spur eingeengt. Jetzt müssen zwei der Verbindungsfahrbahnen für den Aufbau von Schutzgerüsten in je einer Nacht voll gesperrt werden.

Verbindung von A43 auf die A1 ab Mittwoch voll gesperrt

Die Verbindung von der A43 auf die A1 in Fahrtrichtung Köln ist von Mittwoch (15.11.) 22 Uhr bis Donnerstag (16.11.) 5 Uhr voll gesperrt. Der Verkehr wird in dieser Zeit mit Rotem Punkt über die Anschlussstelle Gevelsberg auf die A1 in Richtung Köln umgeleitet.

Verbindung von A46 auf A1 ab Donnerstag gesperrt

Die Verbindung von der von der A46 auf die A1 in Fahrtrichtung Köln ist von Donnerstag (16.11.) 22 Uhr bis Freitag (17.11.) 5 Uhr voll gesperrt. Der Verkehr wird in dieser Zeit ebenfalls mit Rotem Punkt über die Anschlussstelle Gevelsberg auf die A1 in Richtung Köln umgeleitet.

