Dreister Einbruch in Brandhaus in Sprockhövel

Einen Einbruch in das Mitte der Woche durch einen Brand schwer beschädigte Mehrfamilienhaus in Sprockhövel meldet die Polizei.

Dreiste Einbrecher sind am Wochenende in ein Mehrfamilienhaus im Sprockhöveler Ortsteil Horath eingedrungen. In diesem war Mitte dieser Woche ein Brand ausgebrochen, das Feuer hatte das Haus an der Elberfelder Straße dabei so schwer beschädigt, dass es vorerst unbewohnbar ist.

Die bisher noch unbekannten Täter drangen nach Angaben der Polizei dabei in der Zeit von Freitag, 19. Januar, 23 Uhr, bis Samstag, 20. Januar, 10,30 Uhr, auf der Polizei bislang noch unbekannte Weise in das Dreifamilienhaus ein.

Die Täter betraten alle drei Wohnungen und entwendeten unter anderem ein Mobiltelefon sowie Schmuck.

