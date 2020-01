Die Doppelspitze im Stadtmarketing steht wieder

Am Ende gab es nur glückliche Gesichter: Der Stadtmarketing- und Verkehrsverein Sprockhövel hat nach der Jahresversammlung seine Doppelspitze wieder – in gewechselter Reihenfolge: Lutz Heuser ist der Vorsitzende, Michael Ibing, beruflich sehr gefordert, sein Stellvertreter.

Kritik an der Kommunikation

Heuser und Ibing – sie schätzen einander sehr, das war zuletzt im Gespräch dieser Zeitung mit Michael Ibing deutlich geworden. „Ibing ist für Kultur zuständig, ich für die anderen Bereiche“, teilte Heuser jetzt mit. Somit sei die Last wieder annähernd gleichmäßig verteilt. Es sei eine harmonische Abendveranstaltung gewesen, berichtet der Vorsitzende. Kritik habe es jedoch auch gegeben: So äußerten einige Mitglieder ihren Unmut darüber, dass es bei der Kommunikation mit dem Vereinsvorstand oft gehapert habe. „Das wollen wir verbessern“, sagt Heuser. Auch der Internetauftritt des Vereins soll verbessert werden, wurde bei der Sitzung verabredet. „Hier werden wir enger mit der Stadtverwaltung zusammenarbeiten.“

Viele Projekte im Jubiläumsjahr

Der Stadtmarketing- und Verkehrsverein ist sich nach Aussage von seinem neuen Vorsitzenden Lutz Heuser seiner Bedeutung für die Vereine wie für die Stadt Sprockhövel insgesamt durchaus bewusst. „Wir verstehen uns als Interessenvertretung, und wir haben gerade im Jubiläumsjahr unserer Stadt einiges an Projekten vor.“ Nach dem Neujahrsempfang am kommenden Sonntag steht wieder der Weltkindertag auf dem Jahresprogramm, auch ist wieder eine Kaffeetrassenfeier geplant. Im Zentrum der Aufmerksamkeit jedoch steht 2020 die große Geburtstagsfeier, die im Auftrag der Stadt im Bildungszentrum der IG Metall an der Otto-Brenner-Straße veranstaltet wird. „Die Vorbereitungen mit dem städtischen Mitarbeiter Oliver Tollnick laufen einfach sehr gut“, sagt Heuser.

Die Leute mit dem Hammer in der Hand

Auf jeden Fall werden für alle feierlichen Aktivitäten Freiwillige benötigt. Das ehrenamtliche Engagement habe sich über die Jahre geändert, sagt Heuser. Früher sei es völlig normal gewesen, sich über viele Jahre, manchmal sogar sein Leben lang, an einen Verein zu binden. „Diese Leute, die den Hammer in die Hand nehmen, brauchen wir immer noch“, stellt der Vorsitzende klar. Zeitgemäßer sei jedoch nicht das Vereinsengagement, sondern das Projekt, für das sich auf Zeit Personen mit ihren Ideen und Energie einbringen. „Beide Gruppen wollen wir ansprechen“, sagt Heuser.

Hauptamtliche Unterstützung

Weiterhin wird es hauptamtliche Kräfte geben, die die Arbeit des Stadtmarketings stützen. „Barbara Scharlow von der Stadtverwaltung ist eine wichtige Mitstreiterin, die montags mittwochs und freitags für uns arbeitet“, so Lutz Heuser. Es wird jedoch noch eine weitere hauptamtliche Kraft gesucht, die sich auch künftig um die Beantragung von Fördermitteln für Projekte des Stadtmarketing kümmern soll.