Der Umweltbrummi kommt am 23. Oktober nach Sprockhövel

Klebstoffe, Farben und Lacke, Batterien, Altöl – das sind nur einige Dinge, die regelmäßig als Abfall anfallen, aber gesondert entsorgt werden müssen. Dafür steht am Samstag, 23. Oktober, der Umweltbrummi wieder an drei Stellen im Sprockhöveler Stadtgebiet.

Umweltbrummi in Niedersprockhövel und Niederstüter

Von 9 bis 10.15 Uhr macht der Umweltbrummi Halt auf dem Schulhof des Schulzentrums Dresdener Straße in Niedersprockhövel. Von 10.30 bis 12 Uhr ist der dann am Gedulderweg in Niederstüter, in der Nähe der Firma Böhmer zu finden, bevor er von 12.15 bis 14 Uhr wieder nach Niedersprockhövel kommt. Dann steht er am Wendehammer der Alten Bergstraße.

Angenommen werden schadstoffhaltige Abfälle aus Privathaushalten. Neben den bereits genannten sind das auch Lösungsmittel, Säuren, Pflanzenschutz und Gartenspritzmittel, Leuchtstoffröhren oder auch Altmedikamente, die Apotheken nicht zurücknehmen.

Elektrokleingeräte zum Umweltbrummi, Großgeräte nicht

Auch für sogenannte Elektrokleingeräte ist der Umweltbrummi die richtige Adresse. Dazu zählen etwa Kaffeemaschinen, Toaster und Eierkocher, elektrische Dosenöffner, Waffeleisen und leere Fritteusen, aber auch Föhne, elektrische Zahnbürsten, Lockenstäbe und Rasierapparate.

Computer, Mikrowellen und Rasenmäher gehören allerdings nicht dazu. Sie müssen, wie Kühlschränke und andere Elektrogroßgeräte an den Umladeanlagen in Gevelsberg, Hundeicker Str. 24 – 26, und Witten, Bebbelsdorf 73, abgegeben werden. Außerdem können Elektrogeräte – jedoch keine Kühlgeräte – bei der Firma Büttner & Saure, Schwelmer Straße 60 in Sprockhövel abgegeben werden.

