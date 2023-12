Dauerregen in Sprockhövel: Das Lager eines Schuhgeschäftes stand mehrere Zentimeter unter Wasser.

Wetter Dauerregen in Sprockhövel: Schuhgeschäft-Keller vollgelaufen

Sprockhövel. Das Lager eines Schuhgeschäftes in Sprockhövel ist nach dem Dauerregen vollgelaufen. Das Wasser musste durch ein Fachunternehmen entsorgt werden.

In Sprockhövel ist am Mittwoch das Lager eines Schuhgeschäftes an der Gutenbergstraße mit Wasser vollgelaufen. Nach dem Dauerregen standen die Räume im Kellergeschoss des Ladens mehrere Zentimeter hoch vollständig unter Wasser, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Einsatzkräfte pumpten das Wasser mit einer Tauchpumpe und einem Wassersauger ein. Die Schadenshöhe war zunächst nicht bekannt.

Dauerregen in Sprockhövel: Einsatz nach zwei Stunden beendet

Mehrere tausend Liter Wasser in einem Aufzugschacht waren mit Hydrauliköl kontaminiert. Das kontaminierte Wasser wurde von einem Fachunternehmen abgepumpt und entsorgt, wie es hieß. Nach rund zwei Stunden war der Einsatz für die Feuerwehr am Mittwochnachmittag beendet.

