Corona fordert weiteres Todesopfer in Sprockhövel

Eine 91-jährige Bewohnerin des Hauses am Quell ist im Zusammenhang mit Corona gestorben.

Sprockhövel Eine 91-jährige Senioren, die zuletzt im Haus am Quell gelebt hat, ist in Sprockhövel das 14. Todesopfer in Zusammenhang mit Corona.

Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus ist seit Dienstag kreisweit um sechs auf aktuell 171 gestiegen. In Sprockhövel verstarb eine 91-jährige Seniorin aus dem Haßlinghauser Altenheim Haus am Quell. Sie ist das mittlerweile 14. Todesopfer aus Sprockhövel.

Im Ennepe-Ruhr-Kreis gibt es aktuell 6565 bestätigte Corona-Fälle (Stand: Mittwoch, 6. Januar), von diesen sind jetzt 849 infiziert, 5545 gelten als genesen. Die Zahl der Infektionen ist innerhalb der letzten 24 Stunden um 64 gestiegen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner liegt im Kreisgebiet bei 117,86 (Vortag: 108,91). Von den aktuell 849 Erkrankten wohnen 101 in Sprockhövel, das ist nach Witten und Hattingen der höchste Wert im Ennepe-Ruhr-Kreis.