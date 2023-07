Michaela Habbel ist eine Vorzeige-Unternehmerin in Sprockhövel, hier in ihrer Destillerie.

Veranstaltung Chancen und Hürden für Unternehmerinnen in Sprockhövel

Sprockhövel. Schnapsidee oder Erfolgsmodell? Unternehmerinnen aus Sprockhövel und Umland sind zu einem neuen Gesprächskreis eingeladen. Um was es geht.

Die Wirtschaftsförderung der Stadt lädt ein: Am Mittwoch, 19. Juli, findet ab 19 Uhr in der Galleria Riccio, Wittener Straße 174, in Sprockhövel speziell für Unternehmerinnen die allererste Veranstaltung unter dem Motto „Alles eine Schnapsidee? Oder ein Erfolgsmodell?“ zur Inspiration statt.

Persönliches Kennenlernen

Unternehmerinnen aus Sprockhövel und Umgebung sollen hierbei mehr über die Chancen und Hürden bei der Umsetzung ihrer Ideen erfahren, andere Unternehmerinnen zum persönlichen Gespräch treffen und von den Einblicken in erfolgreiche Unternehmensgeschichten profitieren.

Stadt und Unternehmerinnenverband organisieren

Organisiert wird die Veranstaltung von der Wirtschaftsförderung der Stadtverwaltung Sprockhövel und dem Verband deutscher Unternehmerinnen. Finanziell unterstützt wird sie von der Volksbank Sprockhövel. Nach einer kurzen Begrüßung stellt Christina Schwoerer-Böhning (Unternehmerin und Initiatorin der Veranstaltung) die Idee der Veranstaltung vor – anschließend folgt eine Podiumsdiskussion mit Bürgermeisterin Sabine Noll und Michaela Habbel (Destillerie & Brennerei Heinrich Habbel GmbH & Co. KG).

Anmeldung dringend erforderlich

Ein Get-Together mit Fingerfood zum gemeinsamen Austausch und zur Vernetzung der Teilnehmerinnen rundet den Abend ab. Für die Veranstaltung ist eine Anmeldung dringend erforderlich. Interessierte Unternehmerinnen können sich bis spätestens Freitag, 14. Juli, bei Christiane Beumer (Mail: beumer@sprockhoevel.de) melden.

