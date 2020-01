Sprockhövel. Bürgermeisterkandidatin Sabine Noll wurde von der CDU einstimmig nominiert. Jetzt arbeitet sie an der Verbesserung ihres Bekanntheitsgrades.

Am Tag ihres ersten Öffentlichkeitstermins in den Räumen der TSG Sprockhövel sprachen sich auch die Mitglieder der CDU in Sprockhövel für Sabine Noll als Kandidatin für das Bürgermeisteramt bei den Kommunalwahlen im Herbst aus – ohne Gegenstimme.

Blaupause für Kommunalwahl 2020

Der Stadtverbandsvorsitzende der CDU, Christian Waschke, sieht seine Partei auf dem Weg zur Kommunalwahl gut aufgestellt. Im vergangenen Sommer hatten seine Partei und die Grünen erstmals ein Treffen, bei dem das Thema Kommunalwahl im Vordergrund stand. „Nach unserer Absprache und Einigung auf einen gemeinsamen Kandidaten vor der letzten Wahl besprechen wir uns jetzt, ob dies eine Blaupause sein könnte für dieses Jahr, zumal unsere Planung mit Ulli Winkelmann erfolgreich gewesen war“, sagt Waschke. Einig in dieser Frage gingen CDU und Grüne im Sommer wieder auseinander, um über Kandidaten nachzudenken.

Verwaltungserfahrung als Kriterium

Beide Parteien hatten sich auf die Kriterien Verwaltungserfahrung und Fachwissen geeinigt. „Sabine Noll war dann ein Zufallstreffer, sie hatte von der Suche erfahren und wir führten Einzelgespräche mit ihr.“ Im Herbst wurden dann die Grünen hinzugezogen. „Es zeigte sich schnell, dass Frau Noll zwar CDU-Politikerin aus Überzeugung ist, sie aber die programmatischen Schnittmengen als durchaus groß erachtet.“ In Monheim, wo sie in einer erfolgreichen Stadtverwaltung als Kämmerin für den Haushalt verantwortlich ist, überzeugt Sabine Noll und hat sich nach Ansicht der CDU Sprockhövel eine Expertise erarbeitet, die sie als Bürgermeisterin für Sprockhövel qualifiziert. Die erste Hürde bei der grünen Mitgliederversammlung hat sie genommen, jetzt, am vergangenen Wochenende holte sie sich auch den Segen der Sprockhöveler Christdemokraten.

Bekanntheitsgrad steigern

Wichtig sei jetzt, ein knappes Dreivierteljahr vor der Wahl, den Bekanntheitsgrad der Kandidatin zu verbessern. Zwar wohnt Sabine Noll gleich an der Stadtgrenze Sprockhövels zu Hattingen und sieht kennt sich in der Stadt gut aus, aber die Bürger verbinden noch keine genauere Vorstellung mit ihr. „Da war der Bürgerempfang bei der TSG und ihre Anwesenheit beim EN-Cup in Haßlinghausen schon ein guter Anfang“, meint Christian Waschke.