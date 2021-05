Busbahnhof in Niedersprockhövel: CDU und Grüne machen Druck

Sprockhövel. Die Sprockhöveler Politik beschäftigt sich am 20. Mai erneut mit dem Busbahnhof in Niedersprockhövel. Danach sollen die Bürger beteiligt werden.

Was wird aus dem Busbahnhof in Niedersprockhövel – wird er an seinem bisherigen Standort nahe der Zwiebelturmkirche erneuert oder soll er an die Bochumer Straße ziehen? Diese Frage ist nicht neu, wird aufgrund eines gemeinsamen Antrags von Grünen und CDU wieder aktuell. Am Donnerstag, 20. Mai, tagt deshalb der Stadtentwicklungsausschuss in einer Sondersitzung.

Bürgerbeteiligung soll eingeleitet werden

Hier soll der jetzige Stand der Planungen vorgestellt und im Anschluss daran die Bürgerbeteiligung eingeleitet werden. „Das Thema drängt“, macht Vorsitzende des Stadtentwicklungsausschusses Alexander Karsten deutlich. „Die Planungen bezüglich des Busbahnhofs wurden in den letzten Jahren immer wieder nach hinten verschoben und nun müssen wir zügig handeln.“

>>> Mehr Nachrichten aus Hattingen und Sprockhövel

Die Beteiligung der Bürger sei wichtig, um auf Basis der Gutachten und des Stimmungsbildes eine für alle zufriedenstellende Entscheidung treffen zu können. „Sobald in der Sitzung ein Beschluss durch die beiden Fachausschüsse getroffen ist, kann die Stadtverwaltung mit den Informationsveranstaltungen beginnen. Wir wollen, dass das gesamte Planungsverfahren bis zum Ende des Jahres abgeschlossen wird und die für den behindertengerechten Ausbau des Busbahnhofs vorgehsehenden Fördermittel beantragt werden können“, so Karsten.

>>> Folgen Sie unserer Redaktion auf Facebook – hier finden Sie uns

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sprockhövel