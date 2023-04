Die Biologin Ursula Stratmann führt in Sprockhövel Kräutertouren entlang der Radtrasse durch.

Kräutertour Bunte Kräutertour lockt an die Radtrasse in Sprockhövel

Sprockhövel. Die nächste bunte Kräutertour entlang der Radtrasse in Sprockhövel findet am 1. Mai statt. Und das erwartet die Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Kräuter aus aller Welt? Im Ruhrgebiet gibt es sie an jedem Wegesrand! Weit reisen, um exotische Kräuter zu finden? Ruhrgebietler müssen das nicht. Gerade im Ruhrgebiet, wo Menschen aus aller Welt leben, tun es ihnen die Wildkräuter nach.

Mit Menschen und Fahrzeugen, Flugzeugen und Baukolonnen, so kommen sie zu uns: Kanadische Goldrute, Persischer Ehrenpreis, Indisches Springkraut, Japanischer Knöterich, Scheinerdbeere aus Asien und neuerdings sogar der „Blaue Bubikopf“ aus Aus Australien.

Von den 800 Pflanzen, die in unseren Städten wachsen, haben etwa 25 Prozent einen „Migrationshintergrund“. 400 Arten sind essbar und viele als Heilpflanzen zu gebrauchen: Der Ehrenpreis hilft gegen Pickel, der Japanische Staudenknöterich ist neuerdings bei Amazon zu haben, für 355 Euro pro Kilo. Als Kapseln aus der Wurzel zur Krebsvorbeugung. Und im Moment kann man ihn als „Ruhr-Rhabarber“ verarbeiten: Zu Kompott und Torte, zu Gemüse und Smoothie, in der Pfanne und im Backofen.

Wildsalate mit enormen Vitaminmengen

Bei Kräutertouren im Revier mit Autorin Ursula Stratmann („Mein Stadtkräuterbuch“) kann man eine große Pflanzenvielfalt erleben: Wildsalate mit enormen Vitaminmengen (Giersch hat 200 mg Vitamin C pro 100 g, Zitrone nur 50mg/100g). Es gibt Heilpflanzen, essbare Blüten, das „pflanzliche Universalpflaster“, Liebeskräuter und Waldpflanzen, aus denen sich Parfüm herstellen lässt.

Ursula Stratmanns nächste Tour mit Blütenbroten, Exotenkräuterquiz, Sammeltütchen und Likörchen findet am Montag, 1. Mai, von 10 bis 12 Uhr statt und beginnt auf dem Aldi-Parkplatz an der Bahnhofstraße 7 in Sprockhövel. Kosten: 25 Euro pro Person, Anmeldungen sind nicht nötig. Bitte ohne Hunde kommen.

