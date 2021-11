Bürger können sich zu Neubaugebiet äußern

Auf der grünen Wiese an der Eickerstraße soll ganz zentral ein Neubaugebiet entstehen.

Sprockhövel. Vom 16. November bis zum 17. Dezember können sich Bürger über die Planung Eickerstraße in Sprockhövel informieren und Anregungen vorbringen.

Das Plangebiet Eickerstraße liegt innerhalb des Siedlungsschwerpunktes Niedersprockhövel und ist im näheren Umfeld sowohl durch Wohn- als auch gewerbliche Nutzungen und südlich angrenzende Freiflächen geprägt. Im Westen und Norden grenzt das Plangebiet zudem an den Hauptgeschäftsbereich Niedersprockhövels entlang der Hauptstraße an. Ziel der Planung ist es, die unbebaute Fläche nördlich der Eickerstraße zum Wohngebiet zu machen barrierefreien Wohnraum in Sprockhövel zu schaffen.

Mehrfamilienhäuser, Doppelhäuser

Das städtebauliche Konzept sieht die Bebauung mit zwei barrierefreien Mehrfamilienhäusern, fünf Doppelhäusern und neun Reihenhäusern vor. Die Erschließung des Gebietes erfolgt über die Eickerstraße und über eine von der Eickerstraße abgehende Stichstraße im westlichen Teil des Plangebietes. Des Weiteren wird die fußläufige Anbindung des Quartiers an den Hauptgeschäftsbereich gestärkt.

Parkanlage geplant

Die Fläche südlich der Eickerstraße ist im Flächennutzungsplan als Grünfläche mit der Zweckbestimmung Friedhof ausgewiesen. Da diese langfristig nicht benötigt wird, ist es beabsichtigt, die Fläche planungsrechtlich als Grünfläche für eine Parkanlage zu sichern. Während der ersten öffentlichen Auslegung wurden Anregungen und Bedenken vorgebracht. Nun ist eine erneute öffentliche Auslegung erforderlich. Während der Dienststunden (montags bis freitags) im Rathaus der Stadt Sprockhövel öffentlich aus. Eine vorherige Besuchsanmeldung ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht erforderlich.

