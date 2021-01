Corona-Pandemie Bücherei in Sprockhövel bietet wieder Abholservice an

Sprockhövel Leseratten müssen in der Pandemie nicht auf die Ausleihe verzichten. Die Stadtbücherei macht da ein Angebot.

Die Stadtbücherei Sprockhövel bietet ab seit dieser Woche wieder ihren bereits bewährten

Abholservice an. Und so geht es: Zunächst Bücher, Hörbücher und Hörspiele, Filme und Zeitschriften aus dem Onlinekatalog (www.sprockhoevel.de/buch) aussuchen.

Für Nutzer, die keine konkreten Titelwünsche haben, besteht die Möglichkeit, sich Bücher

und andere Medien nach ihren Vorlieben zusammenstellen zu lassen.

Individuelle Terminvereinbarung

Die Bestellungen können unter stadtbuecherei@sprockhoevel.de aufgegeben werden

oder telefonisch montags und mittwochs unter 02339/917151 in Haßlinghausen sowie

dienstags und donnerstags unter 02324/9705430 in Niedersprockhövel, jeweils von 10 bis

13 Uhr sowie 14.30 bis 17 Uhr.

Nach individueller Terminvereinbarung können die Medien weitestgehend kontaktlos an

der jeweiligen Büchereizweigstelle abgeholt werden. Auf diesem Wege können Medien auch zurückgegeben werden. Diese gelangen erst nach ihrer Desinfizierung wieder in Umlauf.

Unabhängig davon werden entliehene Medien weiterhin automatisch bis zum Ende der

Schließzeit verlängert, so dass keine Säumnisgebühren anfallen.

Alternative ist die OnleiheRuhr

Als Alternative zu den physischen Medien steht den Nutzern der Stadtbücherei zudem

weiterhin die OnleiheRuhr (www.onleiheruhr.de) offen. Dort kann man rund um die Uhr

digitale Romane, Sachbücher, Hörbücher und einiges mehr entdecken.