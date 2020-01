Sprockhövel. Die Baustelle der AVU an der Quellenburgstraße in Sprockhövel hat erheblich länger gedauert. Ende Februar soll der Verkehr wieder fließen.

Die Kreuzung an der Quellenburgstraße und Schmiedestraße nervt Autofahrer aus Richtung Gennebreck ohnehin. Seit mehr als drei Monaten erschwert eine Baustelle des Energieversorgers AVU die Situation noch mehr. Und das wird auch bis Ende Februar planmäßig so bleiben.

Unter dem Bürgersteig waren zu viele Leitungen

Mitte Oktober des vergangenen Jahres richtete die AVU die Baustelle ein, um dort unter dem Bürgersteig Versorgungsleitungen zu verlegen. „Es sind Stromleitungen, und somit handelte es sich um eine Netzerweiterung, weil der Energiebedarf in der Region zugenommen hat“, berichtet Jörg Prostka, Sprecher des Versorgungsunternehmens. Eigentlich sollte die Maßnahme planmäßig noch im Dezember beendet werden, doch das Vorhaben entwickelte sich anders. Wie der Bauleiter berichtet, habe die AVU in dem Schacht unter dem Fußweg zu viele Leitungen vorgefunden, so dass die neue Stromführung nicht wie geplant durchgezogen werden konnte.

Neue Genehmigung durch Straßen NRW

Nun mussten die Leitungen unter die Straße, doch das hatte zur Folge, dass es die Baufirma nicht mehr bei der Stadt, sondern bei Straßen NRW Genehmigungen für die Maßnahme beantragen musste. „Das hat dazu beigetragen, dass unser Zeitplan völlig durcheinander geraten ist und der Dezembertermin nicht mehr gehalten werden konnte“, sagt Jörg Prostka. Die direkt betroffenen Anwohner wurden über die Verzögerungen informiert, im Zuge der Bauarbeiten wurden gleich auch ihre Hausanschlüsse, die bis zu 40 Meter von der Straße wegführen, erneuert. Mittlerweile wurde die Straßendecke geöffnet, die Leitungen verlegt. „Jetzt liegt die Baustelle in den letzten Zügen und wir rechnen damit, dass ab Ende Februar der Verkehrs wieder normal fließen kann“, sagt AVU-Sprecher.