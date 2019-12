Bigband der Feuerwehr Sprockhövel swingt zu Weihnachten

Das beliebte Weihnachts-Matineekonzert der ,,Firemen in Swing‘‘ (FiS)-Bigband der Feuerwehr Sprockhövel lockte am Sonntagvormittag ein vorwiegend älteres Stammpublikum in die Glückaufhalle an der Dresdener Straße. Bei freiem Eintritt standen dabei Bigband-Klassiker wie „All of me“ und „Blue Moon“ ebenso im abwechslungsreichen Programm wie swingende Arrangements bekannter Weihnachtslieder.

Solistin Dita Kosmakova stammt aus Tschechien

Erstauftritt für Sängerin Dita Kosmakova. Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Der neue musikalische Leiter Holger Mau und die neue Sängerin Dita Kosmakova begleiteten die Zuschauer gemeinsam mit den FiS in eine beschwingte Weihnachtszeit hinein. Unter den Zuhörern begrüßte Organisator Wolfgang Bremmer auch Sprockhövels stellvertretenden Bürgermeister Werner Sauerwein mit seine Ehefrau, Stadtbrandmeister Christian Zittlau sowie Feuerwehrchef und Musikzugleiter Michael Ibing. Das erste Stück des Konzertes ist ,,Birdland‘‘ und vermittelt direkt zu Beginn amerikanische Swing-Atmosphäre. Der Titel ist angelehnt an den Namen eines New Yorker Jazzclubs, der nach dem Saxofonisten Charlie Parker benannt wurde. Der US-Amerikaner hatte im ,,Birdland‘‘ seinen letzten Auftritt und war einer der wichtigsten und einflussreichsten Musiker in der Geschichte des Jazz.

Die Sängerin Kosmakova ist gebürtige Tschechin und studierte Gesangs- und Musikpädagogik an der TU Dortmund. Außerdem arbeitet sie dort als Dozentin und Leiterin verschiedener Chöre. Mit ihrem ehemaligen Studienkollegen Mau steht sie anlässlich des Matineekonzertes zum ersten Mal gemeinsam auf der Bühne. Sie singt zuerst ,,Blue Moon‘‘, begleitet von der Bigband, dann ,,All of me‘‘. Viele Zuschauer schwingen dazu rhythmisch im Takt mit und belohnen die Sängerin mit großem Applaus.‘

Bigband existiert seit über 20 Jahren

FiS gelingt es mit einer gelungenen Songauswahl, die Zuhörerschaft auf die anstehende Weihnachtszeit einzustimmen. Die Bigband besteht bereits seit über zwanzig Jahren: Im Jahr 1998 wurde sie von drei Hattinger Feuerwehrmusikern unter dem Namen ,,PeGeRo‘‘ gegründet. 2007 wechselten die Proben ins Feuerwehrgerätehaus – so änderte sich der Name in ,,Firemen in Swing‘‘.