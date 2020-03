Bezaubernde Kirschblüte in Sprockhövel

Sprockhövel Zwischen Niedersprockhövel und Haßlinghausen bietet sich dem Betrachter auch jetzt wieder das Bild einer Kirschbaumallee in voller Blüte

Es ist jedes Jahr um diese Zeit eine kleine Belohnung für das Auge von Reisenden auf der South-Kirkby-Straße zwischen Niedersprockhövel und Haßlinghausen: Wenn die Sonne scheint und das Wiesengrün ordentlich sprießt, dann fehlt zum Verwöhn-Panorama nur noch die Blüte der in Reihe stehenden Kirschbäume. In diesen Tagen ist es wieder soweit. Autofahrer, Biker und Wanderer nehmen sich die Zeit, um das Bild auf sich wirken zu lassen. Unser Foto heute hat die Hattinger Fotografin Barbara Niedzielska gemacht und an die Redaktion geschickt - wohltuend in einer Zeit, deren Nachrichtenlage von einer Viruskrankheit beherrscht wird.