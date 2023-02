Baumfällarbeiten auf der Glückauf-Trasse in Sprockhövel

Vorgeschädigte und abgestorbene Bäume auf der Glückauf-Trasse in Haßlinghausen werden in der kommenden Woche gefällt.

Sprockhövel. Die Trasse in Sprockhövel wird im Bereich Quellenburg/Schee in der kommenden Woche gesperrt. Grund sind Baumfällarbeiten. Warum das nötig ist.

Entlang der Glückauf-Trasse in Sprockhövel werden derzeit abgestorbene, absterbende sowie durch Fäulen stark vorgeschädigte Bäume entfernt. Dies dient der Sicherung des Weges und der zum Teil angrenzenden bebauten Grundstücke. Aufgrund der sehr beengten Platzverhältnisse muss zu diesem Zweck im Bereich Quellenburg/Schee einige Tage unter Vollsperrung auf der Trasse gearbeitet werden.

Übernächstes Wochenende wieder freie Fahrt

Eine Umleitung wird jeweils ausgeschildert. Die Arbeiten werden am Mittwoch, 22. Februar, sowie Donnerstag, 23. Februar, im ersten Abschnitt zwischen Quellenburgstraße und Rottenberger Weg stattfinden (oberer Bereich der Trasse). Im zweiten Abschnitt am Rottenberger Weg/Wuppertaler Str. (unterer Bereich der Trasse) werden die Arbeiten am Freitag, 24. Februar, sowie Montag, 27. Februar, durchgeführt. Am Wochenende (25. und 26. Februar) ist die Glückauf-Trasse regulär benutzbar und befahrbar. Für die Einschränkungen bittet die Stadtverwaltung Sprockhövel um Verständnis.

