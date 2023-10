In Sprockhövel muss der Asphalt erneuert werden, deshalb wird eine Sperrung angekündigt.

Bauarbeiten Bauarbeiten: Sperrung in Sprockhövel am Freitag, dem 13.

Sprockhövel. Hoffentlich ist das kein böses Omen: Die Stadt Sprockhövel informiert über eine Sperrung am Freitag, dem 13. Auf der Bochumer Straße wird es eng.

Eine Straßensperrung kündigt die Stadt Sprockhövel für Freitag, 13. Oktober, an. Dann gibt es Einschränkungen am Kreisverkehr Bochumer Straße/ Fänkenstraße. Grund dafür sind Reparaturarbeiten am Asphalt.

Dies führt dazu, dass die Bochumer Straße ausschließlich einspurig befahrbar wird. Eine entsprechende Ampelschaltung wird eingerichtet.

Die Eickerstraße und die Fänkenstraße werden für den 13. Oktober am Kreisverkehr selbst vollgesperrt. Für die entstehenden Einschränkungen bittet die Stadtverwaltung Sprockhövel um Verständnis.

