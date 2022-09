Eltern Baby-Café als Angebot für junge Eltern in Sprockhövel

Sprockhövel. Im Rahmen der frühen Hilfen gibt es neue Angebote für junge Eltern und ihren Nachwuchs in Sprockhövel. Hier die Übersicht übers Baby Café.

Das Jugendzentrum Niedersprockhövel bietet im Rahmen der frühen Hilfen ab sofort wieder ein abwechslungsreiches Angebot für Eltern mit Babys und Kleinkindern an. Das sogenannte „Baby-Café“ richtet sich an Eltern mit ihrem Baby im Alter von null bis zehn Monate und findet mittwochs von 9.15 bis 10.45 Uhr in den Räumen des Jugendzentrums, Eickerstraße 23, statt.

Gelegenheit zur sozialen Begegnung

Gemeinsam mit der Familienhebamme Adina Stracke wird den Babys die Möglichkeit der sozialen Begegnungen geboten, die kindliche Entwicklung durch Spiel- und Bewegungsanregungen gefördert und erste Sing- und Fingerspiele kennengelernt. Jeweils donnerstags von 9.15 bis 10.45 Uhr findet im Jugendzentrum das „Mini-Café“ für Kleinkinder ab 10 Monate bis 24 Monate in Begleitung eines Elternteils statt.

Gemeinsames Erleben

Gemeinsam mit der Erzieherin Svenja Theis wird den Kindern auch hier die Möglichkeit der sozialen Begegnung unter Gleichaltrigen geboten. Das gemeinsame Erleben von Bewegung, Spiel und Freude fördert die positive Beziehung zwischen Kind und Eltern und lässt den Kindern Raum für die Entwicklung wesentlicher Fähigkeiten, sie lernen mit- und voneinander.

Kostenloses Angebot

Bei Kaffee und Plätzchen wird es in beiden Angeboten gemütlich. Die Teilnahme ist aufgrund des Aktionsprogramms „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“ kostenlos, eine vorherige Anmeldung ist aufgrund der begrenzten Plätze dringend erforderlich. Anmeldungen zum Baby-Café bei Hebamme Adina Stracke, 0152 53859447, Mail: adina@hebamme-stracke.de zu folgenden Terminen: 19.10./26.10./2.11./9.11./16.11./23.11./30.11./7.12./14.12. Anmeldungen zum Mini-Café bei Svenja Theis, 02339 917-457, Mail: jz-niedersprockhoevel@sprockhoevel.de zu folgenden Terminen: 17.11./24.11./1.12./8.12./15.12.

