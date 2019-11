Auch bei Kaninchen gibt es Moden und Trends

Dieses Jahr hat die Kreisschau der Rassekaninchenzüchter wieder in Sprockhövel stattgefunden – ausgerichtet vom RKZV W 541 Stüter, der HuK-Gruppe w 452 Stüter und dem Kreisverband EN-Ruhr. 166 flauschige Tiere mit Lebendgewicht zwischen zehn Kilogramm und 1100 Gramm wurden zunächst den Preisrichtern, dann einer interessierten Öffentlichkeit präsentiert.

Auch Landrat schaute bei der Veranstaltung vorbei

Sie heißen Deutsche Riesen, Blaue Wiener, Hasenkaninchen, Sallander, Kleinwidder oder auch Russen: Am zurückliegenden Wochenende ruhte die Hoffnung einiger Züchter aus der Region auf ihren liebevoll gepflegten Kaninchen. Am Sonntag schaute noch Landrat Olaf Schade in der Bürgerbegegnungsstätte Niederstüter vorbei, am Tag davor auch die Stadtspitze von Sprockhövel, Ennepetal und Wetter.

Preisrichter fällen Urteile bereits freitags

Bevor die eigentliche Kreisschau am Samstagvormittag begann, hatten drei Preisrichter ihr Werk bereits am Freitag getan und Tier für Tier begutachtet und nach Merkmalskatalog wie etwa Gewicht, Fell oder Körperform Punkte verteilt. Kreismeistertitel gingen nach Hattingen, Gevelsberg, Ennepetal, Witten und auch nach Sprockhövel, den holte ein flauschiger Teilnehmer der Rasse Zwergwidder aus dem Hause des ersten Vorsitzenden Jürgen Vogelbruch.

Löwenköpfchen sind eher Newcomer

Seit rund 100 Jahren werden in Deutschland Kaninchen gezüchtet, „rund 170 Rassen und Farbenschläge gibt es“, sagt Vogelbruch. Immer mal wieder werden auch neue Rassen für die Wettbewerbe zugelassen. „Neuerdings sind das die rhönfarbigen Löwenköpfchen“, informiert der Vereinsvorsitzende. Zwei Züchter aus Hattingen und Witten haben ihre Exemplare mitgebracht. Mittlerweile gibt es auch für diese eher kleinwüchsige Rasse Standards, so dass sie überall begutachtet und bewertet werden können.

Totale Zuchteinschränkung während des NS-Regimes

Kinder schauen sich am Sonntag Kaninchen der Kreisschau an. Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

Jürgen Vogelbruch ist alt genug, um über Veränderungen bei der Kaninchenzucht berichten zu können. „1961 hat mich mein Großvater mit in diesen Verein gebracht, dessen Vorsitzender ich heute bin“, berichtet er. Damals habe es gerade mal 40 Rassen in Deutschland gegeben, aber noch weit mehr als während des Krieges, wo es die Nationalsozialisten den Kaninchenzüchtervereinen verboten hatten, kleinwüchsige Rassen zu züchten. „Alles war damals auf Fleischproduktion ausgerichtet, die Kaninchenzucht sollte der Ernährung dienen“, so Vogelbruch. Kleinwüchsigere Tiere konnten nur im Geheimen gehalten werden. Der Trend hin zu großen Tieren dauerte auch in der Nachkriegszeit an, „die Menschen mussten in der entbehrungsreichen Mangelzeit etwas zu essen haben“, sagt Vogelbruch. Hinzu kam, dass die meisten auch genügend Platz für die Haltung der Tiere hatten. „Das hat sich später geändert, heute verfügen die Mitglieder von Kaninchenzuchtvereinen längst nicht mehr über so viel Fläche zur Haltung.“ Kleine Rassen sind daher heute beliebter, „auch wegen der geringere Mengen an Futter und Mist, den die kleineren Kaninchen brauchen und produzieren“, sagt Mark Lorenz, der Stellvertreter. Lorenz selbst hält aktuell 70 Tiere, Vogelbruch lediglich 30.

Kinder unter den Besuchern sind entzückt

Die Kinder unter den Besuchern der Schau geraten schier in Verzückung beim Anblick der vielen kuscheligen Tiere in den Ställen. Am liebsten, das merkt man schnell, würden sie sich jeder eins mitnehmen.

INFO

So schön und makellos die Zuchtkaninchen auf den Betrachter wirken, es gibt auch Nachteile.

Gesünder und widerstandsfähiger seien die für die Zucht völlig unbrauchbaren Mischlinge, sagt Vereinsvorsitzender Jürgen Vogelbruch.