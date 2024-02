Sprockhövel. Eine alkoholisierte Frau hat in Sprockhövel die Kurve nicht gekriegt und ein Verkehrschild umgefahren. Doch ihre Unfallflucht misslang

Eine 41-jährige Wetteranerin hat in Sprockhövel einen Autounfall verursacht. Doch anstatt dafür die Konsequenzen zu tragen, versuchte sie zu fliehen.

Kollision mit einer Laterne

Die Frau befuhr am Samstag gegen 22.20 Uhr mit ihrem Pkw der Marke Kia den Kreisverkehr Wittener Straße/Silscheder Straße in Haßlinghausen. Sie kam nach rechts von der Fahrbahn ab, als sie versuchte, der Wittener Straße in Fahrtrichtung Hattingen zu folgen. Neben der Fahrbahn stieß sie gegen eine Laterne. Die Polizei berichtet, dass sie nach der Kollision beabsichtigte, ihre Fahrt fortzusetzen.

Eine Zeugin sah den Unfall, hinderte die 41-Jährige an der Weiterfahrt und informierte die Polizei. Im Rahmen der Unfallaufnahme erhärtete sich der Verdacht, dass sie Wetteranerin unter Alkoholeinfluss steht. Ein Vortest verlief positiv. Eine Blutprobe wurde entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Die Wetteranerin erwartet nun ein Strafverfahren.