Sprockhövel. Das Programm für die erste Hälfte der Sommerferien in Sprockhövel steht. Wer dabei sein will, muss am einzigen Anmeldetag schnell sein.

In den Sommerferien bietet die Stadt Sprockhövel in diesem Jahr wieder ein buntes Programm für Kinder von sechs bis zwölf Jahren an. Das erste Ferienspaßheft mit allen Informationen über die Projektwochen in den ersten drei Wochen der Sommerferien liegt nun vor.

Zirkus, Zoo und Minigolf

In den TSG „Sommer-Abenteuer-Wochen“ vom 8. Juli bis 19. Juli wird den Kindern ein buntes und erlebnisreiches Programm rund um das Thema „Zirkus“ angeboten. In kleinen Workshop-Einheiten, bei denen das Team des Jugendzentrums durch erfahrene Zirkuspädagogen unterstützt wird, können sich die Kinder in den Bereichen Akrobatik, Zauberei, Jonglage und Tanz ausprobieren. Tägliche Spiel- und Bastelangebote, sowie kleine themenspezifische Bauprojekte lassen ebenfalls keine Langeweile aufkommen.

Zusätzlich findet in der ersten Woche ein Ausflug zum Minigolfen statt und in der zweiten Woche fahren alle gemeinsam zum Dortmunder Zoo. Abgerundet wird das Ganze von einer Abschlusspräsentation am Freitag, 19. Juli, von 15 bis 16 Uhr. Hier können die Kinder des Ferienspaßes ihre erlernten Kunststücke vor Publikum präsentieren.

Afrikanisch trommeln

In der TSG-Workshop-Woche „die Rythmen Afrikas“ vom 22. Juli bis zum 26. Juli wird mit Hilfe von spielerischen, musikalischen und kreativen Angeboten die bezaubernde und faszinierende Welt Afrikas erforscht. In enger Zusammenarbeit mit einem Musikpädagogen und einem afrikanischen Tänzer und Akrobaten haben die teilnehmenden Kinder die Möglichkeit, das afrikanische Trommeln und Tanzen, Jonglage und akrobatische Übungen zu erlernen.

Anmeldungen nur an einem Tag

Anmeldungen für den Ferienspaß 2024 sind ausschließlich ab Montag, den 11. März 2024 möglich unter www.stadt-sprockhoevel.de/formulare.

Die Verteilung der Plätze erfolgt nach der Reihenfolge der eingegangenen Anmeldungen. Rückfragen beantworten Vanessa Massolle oder Marina Riesop vom Fachbereich Jugend und Familie unter 02339 917-160 oder -333 oder via Mail an massolle@sprockhoevel.de oder riesop@sprockhoevel.de.

