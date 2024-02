Sprockhövel. Es gibt in Sprockhövel viele Kinder und Jugendliche, die etwas für ihre Heimatstadt voranbringen wollen. Einer erzählt, wie er das macht.

Seit gut andertahlb Jahren hat Sprockhövel ein eigenes Kinder- und Jugendparlament. Die Mitgliederzahl schwankt noch, immer wieder mal schauen interessierte junge Sprockhövelerinnen und Sprockhöveler hinein in das noch junge Gremium. Einige bleiben, andere gehen. Wäre das was für mich? Muss ich einer Partei angehören, um im Nachwuchsparlament mitarbeiten zu dürfen? Und, ganz wichtig: Was machen die da überhaupt? Ein Jungparlamentarier gibt Auskunft.