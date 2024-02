Sprockhövel. Vor Saisonbeginn wird nach Lösungen für die Personalnot im Freibad Sprockhövel gesucht. Da gibt es viel Lob für den Förderverein – und Bedenken.

Zweieinhalb Monate vor der planmäßigen Öffnung der Freibadsaison in Sprockhövel wird mit viel Energie auch daran gearbeitet, das das beliebte Bad an der Bleichwiese in diesem Sommer so lang wie möglich geöffnet werden kann. Die Personalausstattun spielt dabei eine zentrale Rolle. Besonders die Initiative des Fördervereins wird positiv von den Leserinnen und Lesern gewürdigt.