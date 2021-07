Arbeitslosigkeit geht in Sprockhövel leicht zurück

Sprockhövel. 586 Personen waren im Mai in Sprockhövel arbeitslos. Die Geschäftsstelle der Arbeitsagentur in Gevelsberg verzeichnete eine Quote von 6,3 Prozent.

Etwas abgeschwächt ist die saisonale Belebung auf dem Arbeitsmarkt im Ennepe-Ruhr-Kreis im Juni weitergegangen. Die Zahl der Arbeitslosen sank um 97 oder 0,8 Prozent auf 11.710, die Arbeitslosenquote um 0,1 Punkte auf 6,7 Prozent.

Vor einem Jahr 400 Arbeitslose mehr im EN-Kreis

Vor einem Jahr, noch relativ früh in der Pandemie, waren es fast 400 Arbeitslose mehr, die Quote 7,0 Prozent. Rückläufig war die Arbeitslosigkeit in Sprockhövel (- 4 auf 586), in Wetter (- 10 auf 710), Breckerfeld (- 12 auf 172), Ennepetal (- 16 auf 1.141), Herdecke (- 36 auf 587), Witten (- 42 auf 4.426) und Schwelm (- 53 auf 1.230).

Die Arbeitslosigkeit in den EN-Städten ist aktuell durchschnittlich nur noch um 0,8 Prozent höher als vor einem Jahr. Die Geschäftsstelle Schwelm, die auch für Sprockhövel zuständig ist, verzeichnet für Mai eine Arbeitslosenquote von 6,3 Prozent.

