Apotheken in Sprockhövel spenden für sunshine4kids

Sprockhövel. Die Rosen- und die Friedrich-Apotheke in Sprockhövel unterstützen mit 1500 Euro den sozialen Verein sunshine4kids und ihre „Hoffnungsflotte“.

Die Rosen- und die Friedrich-Apotheke in Sprockhövel haben in den Vorjahren vor dem Weihnachtsfest immer Christbaumanhänger aus Holz verschenkt. Ab diesem Jahr will Apotheker Michael Mahl einen anderen Weg gehen und hat mit dem Team entschieden, jährlich eine soziale Einrichtung in Sprockhövel zu unterstützen. In diesem Jahr gehen 1500 Euro als Spende an den Verein sunhine4kids.

Der Verein wurde vor zwölf Jahren gegründet

Der Verein wurde vor zwölf Jahren durch die Vereinsvorsitzende Gaby Schäfer gegründet und kümmert sich um Kinder, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Sie sind krank, haben kranke Geschwister oder Eltern oder haben diese bereits verloren. Rund 2000 Kinder und Jugendliche waren bis heute auf den „Hoffnungsflotten“ mit Segelbooten unterwegs, immer begleitet von erfahrenen Therapeutenteam. „Wir nehmen wir immer eine Mischung von Kindern mit, die das Projekt kennen und Neulingen. Unsere Angebote sind für unsere Kinder nicht mit Kosten verbunden. Wir haben ein ehrenamtliches Netzwerk mit vielen helfenden Händen“, so Gaby Schäfer.

Viele Prominente im Netzwerk

Kontakte zu Til Schweiger, Veronica Ferres und Patricia Kelly, Treffen mit Politikern, Auszeichnungen wie die Zugehörigkeit zu den besten Sozialprojekten Deutschlands, der Menschlichkeitspreis von „Bild der Frau“ oder der Verdienstorden des Landes NRW, helfende Hände von Unternehmen und Privatpersonen – all das trägt dazu bei, dass die Kinder eine unbeschwerte und sorgenfreie Zeit an Bord genießen können.