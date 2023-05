Die Feuerwehr Sprockhövel wurde am späten Samstagabend (6.5.) nach Haßlinghausen alarmiert.

Blaulicht Alarm für die Feuerwehr Sprockhövel: Rauch in der Sparkasse

Sprockhövel. „Rauchentwicklung aus Gebäude“ – so lautet die Alarmierung für die Feuerwehr Sprockhövel. Vier Einsatzwagen rückten nach Haßlinghausen aus.

Rauch im Geldautomaten-Gebäude der Sparkasse in Haßlinghausen: Die Feuerwehr wurde am Samstag um 23.26 Uhr mit dem Stichwort „Rauchentwicklung aus Gebäude“ an die Mittelstraße alarmiert.

Vor Ort stellte sich heraus, dass gegen 23 Uhr das Sicherheitssystem des Gebäudes auslöste und den Raum vernebelte. Die Person, die zu diesem Zeitpunkt im Gebäude war, konnte den Raum eigenständig verlassen und wurde vorsorglich vom Rettungsdienst untersucht.

Die Feuerwehr schloss ein Schadenereignis, etwa durch einen Brand, nach der Kontrolle der Lage aus und übergab die Einsatzstelle anschließend der Polizei.

Für die die Feuerwehr waren 16 ehrenamtlichen Einsatzkräften und vier Fahrzeugen zirka eine Stunde lang im Einsatz.

