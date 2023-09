Aktion: Sprockhövels Straßen und Plätze sollen sauber werden

Sprockhövel. Sprockhövel macht mit beim World Cleanup Day – an dem weltweiten Umweltschutztag am 16.9. wird Müll gesammelt. Die Stadt nennt die Sammelpunkte.

Sprockhövel will wieder für saubere Straßen, Plätze und Wanderwege sorgen. Deshalb sind alle Bürger, die helfen wollen, aufgerufen, bei der Aktion des „World Cleanup Day“ am 16. September mitzumachen.

Am 16. September geht es darum, sich zwei Stunden der Umwelt zu widmen und sie von Abfall zu befreien. Alle, die Lust haben, können sich an dem weltweiten Aufräumtag beteiligen.

Um einen sicheren Ablauf der Aktion zu gewährleisten, sollten sich alle Helfenden mit Handschuhen, Müllsäcken, geeigneter Kleidung und, bei Sammlungen in der Nähe von verkehrsreichen Straßen, mit Warnwesten ausstatten. „Generell gibt es bei allen Abfallsammelaktionen ein paar Regeln zu beachten“, erklärt Michael Sniegowski, Klimaschutzmanager der Stadt Sprockhövel. „Die eigene Sicherheit steht immer an erster Stelle. Wenn diese nicht gewährleistet werden kann, sollte das Abfallsammeln unterlassen werden. Auch ist das Zusammenarbeiten in einer Gruppe absolut zu empfehlen, damit sich im Notfall gegenseitig geholfen werden kann. Und natürlich müssen beim Einsammeln von Abfällen immer Handschuhe getragen werden.“

Der Aktionstag startet in Sprockhövel ab 8 Uhr, um 14 Uhr wird der gesammelte Abfall an folgenden sechs Sammelpunkten abgeholt:

Haßlinghausen : Rathausplatz 4 (Parkplatz hinter dem Rathaus)

: Rathausplatz 4 (Parkplatz hinter dem Rathaus) Hiddinghausen : Jahnstraße 6 (Grünfläche vor Gemeindehaus)

: Jahnstraße 6 (Grünfläche vor Gemeindehaus) Niedersprockhövel : Im Baumhof 15 (Parkplatz bei den Glascontainern)

: Im Baumhof 15 (Parkplatz bei den Glascontainern) Niedersprockhövel : Grünfläche gegenüber Gedulderweg 17

: Grünfläche gegenüber Gedulderweg 17 Obersprockhövel : Am alten Knapp 26 (Parkplatz gegenüber)

: Am alten Knapp 26 (Parkplatz gegenüber) Herzkamp: Egen 7 (auf dem Wanderparkplatz).

„Ich würde mich freuen, wenn sich viele Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Schulen und Kindergärten an der Aktion beteiligen, um gemeinsam etwas Gutes für unsere Stadt und unsere Umwelt zu tun“, so Bürgermeisterin Sabine Noll.

Zum stadteigenen Aktionstag „Sprockhövel putz(t) munter“, der im Frühjahr 2024 bereits zum 22. Mal stattfinden wird, sind ebenfalls wieder alle Sprockhöveler Vereine, Institutionen und Privatpersonen eingeladen, beim Frühjahrsputz zu helfen.

Der „World Cleanup Day“ ist ein Projekt der Bürgerbewegung „Let’s Do It! World“, die 2008 in Estland entstanden ist, als 50.000 Menschen an einem Tag gemeinsam das gesamte Land von illegal entsorgtem Müll befreiten. 2022 beteiligten sich 15 Millionen Menschen weltweit.

