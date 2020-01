80 Kinder aus Sprockhövel setzen ein Friedenszeichen

Es ist die Friedensbotschaft, die die Sternsinger in diesen Tagen in die Welt tragen. Als Heilige Drei Könige ziehen auch in Sprockhövel wieder annähernd 80 Kinder und Jugendliche beider katholischen Gemeinden durch die Stadt, um für Spenden für Kinder in Not zu bitten. Wer besucht werden möchten, kann sich auch kurzfristig noch im Gemeindebüro melden.

50 Kinder aus Haßlinghausen dabei

Die Vorbereitungen für die Sternsingeraktion sind in der Gemeinde St. Josef weitgehend abgeschlossen. „Es werden bei uns etwa 50 Kinder und Jugendliche sein, die in diesem Jahr mitlaufen“, berichtet Margarete Kirchner. Am Freitag startet die Sternsingeraktion, in Haßlinghausen mit einer Aussendungsmesse in St. Josef. Im Anschluss ist die erste Adresse der Kinder mit den goldenen Kronen und den kunstvoll verzierten Gewändern das nah gelegene Rathaus, wo sie Bürgermeister Ulli Winkelmann und der Stadtverwaltung einen Besuch abstatten. „Den übrigen Freitag nutzen wir dann, um aufgeteilt in Gruppen das Altenheim, die Awo und Firmen zu besuchen.“

700 Besuche auf der Liste

Es seien auch einige Außentermine in Gevelsberg dabei, wo auch Gemeindeglieder leben. Am Samstag dann stehen ausschließlich Privathäuser auf der Liste, 700 sind bei Margarete Kirchner, die die Organisation und die Begleitung der Haßlinghauser Aktion zusammen mit Jana Kirchner, Brigitte und Uschi Wodausch und Veronika Spanke aufgeführt.

Anmeldung ist notwendig

Früher zogen die Sprockhöveler Sternsinger quasi nach Stadtplan und klingelten an jeder Tür. „Das machen wir nicht mehr, weil es doch zu viele waren, die kein Verständnis hatten und sich gestört fühlten“, sagt Kirchner. Seither werden alle Haushalte in Haßlinghausen und Hiddighausen ermuntert, sich selbst im Gemeindebüro zu melden oder bei der Kirchengemeinde, sofern eine Gruppe vorbeikommen und eine Spende entgegen nehmen soll. Wer Interesse hat, kann sich auch kurzfristig noch im Gemeindebüro unter 02339/2315 anmelden. Auch auf der Homepage von St. Josef gibt es die Möglichkeit der Kontaktaufnahme.

Teilnahme bei „Weihnacht der Nationen“

Am späten Samstagnachmittag werden die Sternsinger von Haßlinghausen einen Auftritt bei der „Weihnacht der Nationen“, einer Veranstaltung der Flüchtlingshilfe Sprockhövel und der evangelischen Kirchengemeinde Haßlinghausen-Herzkamp-Silschede im Martin-Luther-Haus. Im Anschluss stehen noch Restaurants und Gaststätten auf der Liste der Sternsinger.

St. Januarius früher nur mit einer Gruppe

Der Kontakt zu den Sternsingern in der Nachbargemeinde St. Januarius wird von Margarete Kirchner als gut bezeichnet. „Dort gab es über viele Jahre jedoch nur eine Gruppe mit rund zehn Kindern und Jugendlichen, die dann auch nur samstags unterwegs waren.“ Mittlerweile ist das Engagement der Katholiken in Niedersprockhövel gewachsen; aktuell sollen es 30 junge Leute sein, die unter dem Stern Lieder singen, um Spenden bitten und den Häusern ihren Segen geben. Auch hier besteht das Interesse, an neuen Haustüren zu klopfen und um Spenden zu bitten: 02324/7606 und unter sternsinger-januarius@web.de. Die Sternsinger von St. Januarius sind sowohl am Samstag wie auch am Sonntag unterwegs.

Libanon ist diesmal Beispielland

In diesem Jahr heißt das Motto „Frieden! Im Libanon und weltweit“ – das ist der Wunsch, mit dem die Sternsinger nach dem Jahreswechsel wieder durch die Straßen der 42 Pfarreien des Ruhrbistums Essen ziehen. Insgesamt sind es Tausende Kinder und Jugendliche, die mitmachen. Libanon ist in diesem Jahr das Beispielland, an dem das Sternsinger-Hilfswerk deutlich macht, was es heißt, nach langen Jahren des Bürgerkrieges in einer instabilen Region auf Hoffnung, Versöhnung und Frieden zu setzen.

INFO



2019 haben die bundesweit rund 300.000 Sternsinger mit mehr als 50 Millionen Euro die höchste Spendensumme ihrer Geschichte gesammelt.

1,45 Millionen Euro hatten die Sternsinger im Ruhrbistum du diesem Rekordergebnis beigetragen.