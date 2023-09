75 Jahre WAZ: Freikarten fürs Sprockhöveler Besucherbergwerk

Sprockhövel. Freunde der Bergbautradition aufgepasst: Die WAZ wird 75 Jahre alt und verschenkt Freikarten für einen Besuch des Erbstollens in Sprockhövel.

Freunde der Bergbautradition aufgepasst: Der Verein Bergbau aktiv bietet wieder eine Führung durch Stock und Scherenberger Erbstollen in Sprockhövel an – und die WAZ verschenkt Freikarten.

Einmaliger Einblick in die Arbeit unter Tage

In Besucherbergwerk erhalten Interessierte an der Helsbergstraße einen einmaligen Einblick in die über 200 Jahre alte Arbeit der Bergleute unter Tage. Im Rahmen einer Führung können Sie die einzigartige Atmosphäre in einem Altbergbaustollen erfahren, die verschiedenen Vortriebs- und Sicherungsmethoden des vorindustriellen Bergbaus nachzuvollziehen, die Spuren der Bergleute wie zB Bohrpfeifen oder Inschriften entdecken und die Geologie des Ruhrgebiets erfahren, die Geschichte der originalen Grubenleuchten erleben und die Arbeitsweisen und Lebensbedingungen der Bergleute kennen lernen.

Führung durch Ehrenamtliche des Vereins

Anlässlich des Jubiläums „75 Jahre WAZ“ gibt es für Samstag, 7. Oktober, um 11 Uhr 10 x 2 Freikarten für die Führung durch Ehrenamtliche des Vereins Bergbau aktiv.

Und so funktioniert es

Und so können alle WAZ-Leserinnen und -Leser mitmachen: Noch bin einschließlich Sonntag, 1. Oktober, können sich interessierte Leserinnen und Leser bewerben unter www.waz.de/bergwerk – bitte mit Angabe von Namen, E-Mail-Adresse und Telefonnummer. Die Gewinner werden von der WAZ-Redaktion benachrichtigt.

