Second Hand 2nd Hand: Kleiderkammer in Sprockhövel verschenkt Badesachen

Sprockhövel. Die Flüchtlingshilfe Sprockhövel lädt am Sonntag (30.7.) zum Second-Hand-Markt ein. Dabei gibt es für alle Schnäppchen und sogar Geschenke.

Einen Second-Hand-Markt mit Geschenken veranstaltet die Flüchtlingshilfe Sprockhövel in der Kleiderkammer an der Wuppertaler Straße 3 in Niedersprockhövel. Der richtet sich an alle Sprockhöveler mit kleinem Geldbeutel, nicht nur an Geflüchtete.

Zu Flohmarktpreisen gibt es am kommenden Sonntag (30.7.) Kleidung, Spielzeug, Bücher und Haushaltswaren. Besonderer Clou: Passend zum Sommer verschenkt die Flüchtlingshilfe Schwimmbekleidung für Jung und Alt.

Der Markt ist am Sonntag von 12 bis 15 Uhr geöffnet. Der Erlös der Trödelaktion wird für die Arbeit der Flüchtlingshilfe verwendet.

Seit acht Jahren bietet die Kleiderkammer gegen eine kleine Spende für alle Menschen in Sprockhövel mit kleinem Geldbeutel Kleidung, Hausrat und Spielzeug an. Die Ausgabe erfolgt dienstags, mittwochs, donnerstags und freitags nach Terminvereinbarung über den Treff MachMit an der Mittelstraße 67, online www.fluechtlingshilfe-sprockhoevel.de/kontakt oder telefonisch unter 02339 9249756.

Wer Spenden in die Kleiderkammer bringen will, kann dies montags von 17 bis 19 Uhr und mittwochs von 10 bis 12 Uhr tun. Eine Terminabsprache ist nicht nötig, jedoch sollten sich Spendenwillige vorher unter https://www.fluechtlingshilfe-sprockhoevel.de/kleiderkammer die aktuelle Bedarfsliste anschauen.

