18-jähriger Autofahrer aus Sprockhövel kollidiert mit Baum

Sprockhövel/Gevelsberg. Ein junger Sprockhöveler hat am Samstagabend die Kontrolle über sein Auto verloren. In Gevelsberg kollidierte der 18-Jährige mit einem Baum.

Ein 18-jähriger Sprockhöveler und seine 16-jährige Beifahrerin sind am späten Samstagabend mit ihrem Auto in Gevelsberg gegen einen Baum gefahren. Die Polizei geht von einem Fahrfehler des jungen Autofahrers aus.

Irgendetwas muss den Fahrer abgelenkt haben

Der Polizeibericht legt den Zeitpunkt des Unfalls auf 23.10 Uhr fest. Der junge Sprockhöveler und seine 16-jährige Beifahrerin waren in einem Fiat Panda in Gevelsberg unterwegs, befanden sich zur besagten Uhrzeit auf der Straße In den Weiden in Fahrtrichtung Westbahnhof. Irgendetwas muss den Sprockhöveler, der noch nicht lange in Besitz seiner Fahrerlaubnis ist, abgelenkt haben.

Gegen einen Baum geknallt

Wie die Polizei berichtet, geriet das Fahrzeug in schneller Fahrt nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei kollidierte der Panda mit einem Baum. Die Folge war eine leichte Verletzung bei dem Fahrer, die Beifahrerin blieb unverletzt. Beide schafften es noch, das beschädigte Fahrzeug zurück an die Straße zu manövrieren, nach Auskunft der Polizei verständigten sie danach die Ordnungshüter und begaben sich eigenständig in ärztliche Behandlung.

Versicherung bezahlt Baumschaden

Für den aller Wahrscheinlichkeit ebenfalls beschädigten Baum kommt nach Auskunft der EN-Kreispolizei die Versicherung des Unfallverursachers auf.

