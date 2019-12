Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zwei Standorte

Auch am Standort Obernetphen gibt es Klassenräte. Einmal im Schulhalbjahr, so das Ziel, soll das Gesamt-Schulparlament tagen. Dann wird es um Themen gehen, die Nieder- und Obernetphen verbinden. Die „Flitz Kidz“ zum Beispiel, der Laufwettbewerb, in welcher Klasse die meisten Schritte gesammelt worden sind. Und natürlich die Gestaltung der Wandertage.