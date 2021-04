Zusammenstoß mit Rettungswagen im Einsatz: zwei Verletzte

Netphen. Auf einer Kreuzung auf der L729 kollidierten der Rettungswagen und ein Renault heftig. Die Feuerwehr musste den Fahrer aus dem Pkw befreien.

Bei einem Verkehrsunfall mit einem Rettungswagen auf der L729 in Netphen ist am Samstagabend ein 21-jähriger Pkw-Fahrer und der 23-jährige Fahrer des Rettungswagens leicht verletzt worden. Der Rettungswagen war gerade mit einer 35-jährigen Patienten eines anderen Verkehrsunfalls auf dem Weg in Krankenhaus. Auf der L729 kam es im Kreuzungsbereich an der Ecke „Bahnhofstraße“ zu einem Zusammenstoß mit einem 21-jährigen Renault-Twingo-Fahrer, der aus der Bahnhofstraße nach links in Richtung Deuz abbiegen wollte.

Der 21-Jährige wurde in seinem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Außerdem stellten die Einsatzkräfte aus Netphen, Dreis Tiefenbach, Deuz und Grissenbach den Brandschutz sicher und sperrten die Unfallstelle ab. Die Verletzten wurden mit mehreren Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren. Die L729 war für mehr als zwei Stunden gesperrt. Die beiden Unfallfahrzeuge mussten abgeschleppt werden.