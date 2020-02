Zusätzlicher Zugverkehr im Siegerland an den Karnevalstagen

Wer bei den Karnevalszügen in Köln oder in Attendorn dabei sein will, kann bequem mit der Bahn aus dem Siegerland anreisen.

Siegen. Die regionalen Verkehrsverbände erweitern für die reisewilligen Karnevalisten im Siegerland um die Karnevalstage die Kapazitäten auf der Schiene

Der Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL) schickt mit seinen Partnern Nahverkehr Rheinland (NVR) und Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz (SPNV-Nord) in den Karnevalstagen zusätzliche Züge auf die Schiene.

RE 9: Siegen – Köln – Siegen. In der Weiberfastnacht auf Freitag, 21. Februar, sowie allen folgenden Nächten bis Dienstag, 25. Februar, fährt der RE 9 zusätzlich um 0.22 Uhr ab Köln bis Siegen, Ankunft ist um 2 Uhr. Am Sonntag, 23. Februar, zum Schull- und Veedelszöch fährt zusätzlich der RE 9 um 8.44 Uhr ab Siegen nach Köln, Ankunft ist dort um 10.28 Uhr, sowie um 17.58 Uhr ab Köln nach Siegen, wo er um 19.37 Uhr ankommt. An Rosenmontag, 24. Februar, fahren ab Siegen zusätzliche Züge des RE 9 um 8.22 Uhr (Ankunft in Köln 9.58 Uhr) und 9.17 Uhr. Ankunft ist für 10.58 Uhr geplant. „Karneval in Köln ist immer etwas Besonderes“, sagt Beate Stirnberg von der NWL-Geschäftsstelle in Siegen. „Mit dem Zug haben die Karnevalisten aus dem Siegerland eine gute Möglichkeit, den Karneval in Köln an allen Tagen bequem zu erreichen.“

RB 96 Hellertalbahn: Betzdorf – Herdorf: Am Rosenmontag, 24. Februar, werden zusätzlich um 13.51 Uhr von Betzdorf nach Herdorf und um 16.22 Uhr von Herdorf nach Betzdorf Fahrten der Hellertalbahn für die Besucher des Karnevalsumzuges in Herdorf angeboten.

RB 92 Biggesee-Express: Olpe – Attendorn – Finnentrop. Am Veilchendienstag, 25. Februar, werden zum traditionellen Karnevalsumzug in Attendorn zusätzliche Kapazitäten von 9.16 Uhr ab Finnentrop bis 14.09 Uhr ab Olpe eingerichtet. Die Züge aus Richtung Finnentrop fahren jeweils stündlich zur Minute 16 nach Attendorn ab, Ankunft in Attendorn ist jeweils zur Minute 26. In Finnentrop besteht Anschluss aus Richtung Hagen und Siegen. Von Olpe fahren die Züge stündlich zur Minute 9 nach Attendorn ab und kommen jeweils zur Minute 29 in Attendorn an. „Damit ist Karneval feiern in Attendorn ohne lästige Parkplatzsuche möglich.“, so Beate Stirnberg.

