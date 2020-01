Siegen. Starker Rauch aus einem Wohn- und Geschäftshaus an der Hindenburgstraße rief am Samstag die Siegener Feuerwehr auf den Plan. Schnell Entwarnung.

Zentrum Siegen zeitweise gesperrt: Verdacht auf Zimmerbrand

Von der Polizei voll gesperrt werden musste am Samstagabend, 11 Januar, gegen 20.30 Uhr die Hindenburgstraße in Siegen von der Sandstraße bis zum Abzweig Heeserstraße: Mehrere Feuerwehreinheiten waren zu einem Brand in einem Wohnhaus gerufen worden.

Nach ersten Meldungen sollte es sich um einen Zimmerbrand handeln, bei Eintreffen der ersten Löscheinheiten stieg Rauch aus einem Fenster im fünften Obergeschoss des Wohn- und Geschäftshauses.

Nach 30 Minuten gibt die Siegener Feuerwehr Entwarnung

Der Einsatz entpuppte sich aber als nicht so gravierend: In einer Küche hatte sich etwas Fett entzündet, die Bewohner konnten das Feuer mit einem Lappen ersticken, was laut Polizei zu der starken Rauchentwicklung führte. Verletzt wurde niemand, nach einer halben Stunde konnte Entwarnung und die Hindenburgstraße wieder freigegeben werden.

