Jürgen von der Lippe kommt am 26. Mai in die Siegerlandhalle. Seine Siegener Fangemeinde wird’s freuen.

Siegen. Unter dem Dach der Siegerlandhalle kommt im ersten Halbjahr 2020 zusammen, was sonst selten aufeinandertrifft. Wie immer: Die Mischung macht’s.

Zart, hart, witzig: Das neue Programm der Siegerlandhalle

Hochzeitskleider, Bauchrednerpuppen und die Songs von Rammstein: Die Mischung im Frühjahrsprogramm der Siegerlandhalle ist wieder abenteuerlich. Aus gutem Grund. Die Halle will nach eigenem Bekunden ihren Status als „kulturelles und gesellschaftliches Veranstaltungszentrum“ behaupten und ihrem Anspruch treu bleiben, „vielfältig und attraktiv“ zu sein.

Hochzeitsmesse

Für die 28. Hochzeits- und Festmesse am Samstag und Sonntag, (18. und 19. Januar, sind 80 Aussteller angekündigt, die alles rund ums Thema präsentieren. Gast ist Sabrina Mockenhaupt-Gregor, „die wohl prominenteste Braut des Siegerlandes“, wie die Veranstalter schreiben.

Comedy

Die Termine von Carolin Kebekus (22. März), Bauchredner Sascha Grammel (1. April) und Felix Lobrecht (5. April) sind zwar bereits ausverkauft; aber für diverse andere große Namen der Szene gibt es noch Karten. „Night Wash“ macht am 15. Februar Station in der Siegerlandhalle, Mario Barth mit „Männer sind faul, sagen die Frauen“ tags zuvor am 14. Februar. Alain Frei kommt am 12. März, Maddin Schneider am 4. April, Lehrersohn Bastian Bielendorfer am 25. April. Für Mai haben Jürgen von der Lippe (26.) und Jürgen B. Hausmann (28.) zugesagt. In der Bismarkhalle tritt zum Weltfrauentag am 7. März Barbara Ruscher auf und „hinterfragt den Selbstoptimierungswahn unserer Gesellschaft“, wie es in der Einladung heißt. Auch irgendwie Comedy (auch wenn es damals noch nicht so hieß): Die Heinz-Erhardt-Show „Nehmen Sie sich selbst auf den Arm – ersparen sie anderen die Arbeit!“ am 13. März.

Rock, Pop, Schlager

„Stahlzeit“ versprechen für den 1. Februar „Die spektakulärste Rammstein Tribute Show“ – reichlich Pyro-Technik inklusive, versteht sich. Bereits am 30. Januar steht mit „The Spirit of Freddie Mercury“ eine Hommage an eine andere Band und ihren legendären Frontmann auf dem Plan: „Queen“. Die Kastelruther Spatzen machen im Zuge ihrer „Feuervogel flieg“-Tour am 7. April in Siegen Halt und am 9. April gibt es bei „Servus Peter“ in der Bismarckhalle eine Zeitreise mit den Liedern von Peter Alexander.

Musical

Deborah Sasson verabschiedet sich an der Seite von Uwe Kröger am 1. März von der Rolle der Christine in ihrer Version vom „Phantom der Oper“. Einen Querschnitt durch diverse Produktionen zeigt am 17. März die „Nacht der Musicals“. Dem Werk bekannter Größen sind das Michael-Jackson-Musical „Beat it“ (15. April), das Wolfgang-Petry-Musical „Du bist Wahnsinn“ (23. April) und „Simply the Best – die Tina-Turner-Story“ (26. April) gewidmet. Zunächst einmal steht aber am 8. Februar eine der bedeutendsten Personen des 20. Jahrhundert im Mittelpunkt: beim Chormusical „Martin Luther King – Ein Traum verändert die Welt“.

Siegerland Hier gibt’s Tickets Das Programmheft ist in einer Auflage von 18.000 Exemplaren erschienen. Zu haben ist es unter anderem im Ticketshop der Siegerlandhalle, Koblenzer Straße 151. Dort gibt es auch Karten für alle Veranstaltungen: 0271/2333-07 27. Das komplette Programm gibt es – ebenso wie Tickets – natürlich auch online auf

siegerlandhalle.de

Soundtracks

Ein „ganz besonderer musikalischer Abend erwartet die Besucher“ am 27. Februar, wie das Team der Siegerlandhalle betont – in der Doppelveranstaltung „Der Herr der Ringe und der Hobbit“ mit Sky du Mont als Sprecher und „The Music of Hans Zimmer & Others – A Celebration of Filmmusic“.

Klassik

„Vivaldianno – Reloaded“ gibt es am 15. Februar live zu erleben. Außerdem führt die Kantorei Siegen am 22. März Felix Mendelssohn Bartholdys „Elias op 70“. Darüber hinaus ist die Kantorei unter der Leitung von Ute Debus am 4. Juli mit Johann Sebastian Bachs „Dona Nobis Pacem“ zu Gast – anlässlich des 40-jährigen Bestehens der Telefonseelsorge Siegen.

Vorträge

Andreas Kieling lädt am 31. Januar zu den geheimnisvollsten Orten Ost- und Zentralafrikas ein. Reinhold Messner berichtet am 11. März von der Nanga-Parbat-Expedition, dem „Berg, bei dem Ruhm und Tragödie ganz nah beieinander liegen“, so die Ankündigung. Motivations-Coach Detlef Soost will dem Publikum am 2. April etwas mit auf den Weg geben: mit seinem Programm „Scheiss drauf, mach’s einfach“.

Für Kinder

Jungen und Mädchen sollen bei „Bibi und Tina“ (26. Januar), „Feuerwehrmann Sam“ (6. Februar) und „Das Dschungelbuch“ (29. Februar) auf ihre Kosten kommen.

Und sonst so

Der öffentliche Ball „Siegen tanzt“ am 9. Mai „hat diesmal die leidenschaftlichen Tänzer Nellia und Dietmar Ehrentraut zu Gast“, wie dem Programm zu entnehmen ist. „Das sind Facebook-Stars mit 63 Mio. Klicks für einen Boogie Woogie.“ Eine Verbindung von irischer Stepptanzkunst und der Musik der siebenköpfigen Liveband präsentiert „World of Pipe Rock and Irish Dance“ am 4. April. TV-Koch Steffen Henssler interpretiert am 27. Mai die Maxime „Manche mögen’s heiß“. Kühler geht’s hingegen am 25. Januar zu – beim „Circus on Ice“.

