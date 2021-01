Was wäre das für ein Silvesterumzug geworden - die Wurstekommission blickt auf ein 100-jähriges Bestehen zurück.

Silvesterbrauch Wurstekommissare spotten in Salchendorf - Corona zum Trotz

Netphen-Sachendorf Auf ihren Umzug müssen die Wurstekommissare in dem Netphener Ortsteil verzichten - ausgerechnet im Jahr ihres 100.jährigen Bestehens.

100 Jahre alt ist die Wurstekommission Salchendorf, gut zehn Jahre jünger das "Salchendorfer Witz- und Intelligenzblatt", das die Burschenschaft jedes Jahr herausgibt, um über die Geschehnisse im Ort zu berichten. Ausgerechnet im Jubiläumsjahr ist der Umzug durch das Dorf, der sonst um die 1000 Besucher anzieht, nicht möglich. Sechs Zweiergruppen aus dem Vorstand gehen aber von Haus zu Haus und verkaufen das Witz- und Intelligenzblättchen.

"Prinz Charming aus der Leywiese"

Die Jubiläumsausgabe des Intelligenzblatts ist mit Umschlagseiten in goldener Farbe versehen. 19 Paragrafen haben die Junggesellen formuliert, außerdem zahlreiche "Glückwünsche", die natürlich keine sind, und "Lächerlichkeiten" veröffentlicht. Paragraf 1 ist der eigenen Sache gewidmet. Corona soll das Jubiläum der Wurstekommission nicht vereiteln, versprechen sie: „Aufgeschoben ist nicht aufgehoben“.

In Paragraf 2 wird "Quax der Bruchpilot" aufs Korn genommen, "Prinz Charming aus der Leywiese" muss nach seinem Motorradunfall nicht für den Spott sorgen.

In Paragraf 8 wird Salchendorfs „Patient Null“ beschrieben, der von einem Trupp in Vollschutzanzügen auf die Isolierstation gebracht wird.

Andere Überschriften treffen andere Salchendorfer - und zwar immer so, dass Eingeweihte wissen, wer und was gemeint ist: "Hiermit, Vater, schwör ist dir, deine Erbschaft krall ich mir“, „Im Namen des deutschen Volkes“, „Russisch für Anfänger“.

Schützenfest und anzüglicher Baumschnitt

In Gratulationen beglückwünschen die Wurstekommissare die Schützenbruderschaft dazu, anlässlich des ausgefallenen Vogelschießens mit großkalibrigen Geschützen im Dorf herumgeballert zu haben. Und sie sorgen dafür, dass die Geschichte aus dem Garten im Bermudadreieck unvergessen bleibt: Da habe der Gartenbesitzer einen Baum in seinem Vorgarten in die Form des männlichen Geschlechtsorgans geschnitten, um seine Nachbarschaft zu ärgern.

Seitenhiebe auf die Kommunalpolitik

Die Wurstekommissare machen auch Politik. "Dass unsere Ortsvorsteherin noch in Amt und Würden ist“, reihen sie in die Rubrik der "Lächerlichkeiten" ein. "Noch lächerlicher ist, dass die Kandidaten der anderen Parteien entweder der unabhängigen Netpher Rentnerfraktion angehören oder aber ähnlich viel mit dem Dorf zu tun haben wie die königsblauen Rumpelkicker mit Kombinationsfußball."

Die Wurstspenden reichen die Wurstekommissare an die Siegener Tafel weiter. Den Neujahrsfrühschoppen gab es trotz Corona - gestreamt.

Hier gibt es mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland.

Verpassen Sie keine wichtige Nachricht aus Siegen und dem Siegerland und melden Sie sich jetzt an zu unserem kostenfreien Städtenewsletter: wp.de/newsletter