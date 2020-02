Nach dem Hilferuf von Betriebsrat und IG Metall haben sich CDU-Bundestagsabgeordneter Volkmar Klein, Landtagsabgeordnete Anke Fuchs-Dreisbach und der CDU-Stadtverbandsvorsitzender Sebastian Zimmermann an und Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier gewandt. Er soll sich für die Standortsicherung in Dreis-Tiefenbach einsetzen, wenn die Bahnsparte von Bombardier Transportation an Alstom verkauf wird.

„Die bevorstehende Übernahme der Bombardier Transportation durch das französische Unternehmen Alstom bewegt die Republik und die Finanzmärkte“, heißt es in dem Schreiben, „es geht um Zukunftstechnologien in Sachen Mobilität. Erst recht mit den Fördermaßnahmen der Bundesregierung für den Bahnverkehr ist das eine sehr lukrative Sparte.“

CDU: Mitarbeiter haben für Arbeitsplätze bezahlt

In Dreis-Tiefenbach bangten jedoch die 830 Mitarbeitenden um ihre Arbeitsplätze. Die Unterzeichner baten daher den Minister um Solidarität und um Unterstützung: „Wir bitten Sie, uns in diesem wichtigen Fall zu unterstützen“, so die CDU-Vertreter. Die Mitarbeiter hätten hier über 14 Jahre hinweg zwei Stunden pro Woche unentgeltlich mehr gearbeitet, um den Standort durch den Bau eins Technologiezentrums wettbewerbsfähig zu halten und weitere Investitionen zu ermöglichen. Im Gegenzug habe es eine Standortgarantie und die garantierte Absicherung der Arbeitsplätze gegeben.

Nun stünden die Menschen, für die die Mehrarbeit eine Investition in ihre Zukunft war, vor unsicheren Zeiten und womöglich vor der Schließung ihres Standortes, mahnen die CDU-Politiker. Für die Stadt Netphen und auch für den gesamten Kreis Siegen-Wittgenstein und die Region Südwestfalen wäre eine Schließung des Standortes ein herber Einschnitt, da sich in den vielen Jahrzehnten - seit dem hier ein Betrieb für Bahntechnik bestand – auch eine Zulieferindustrie gebildet habe, die von einer Schließung des Standorts ebenfalls massiv beeinträchtigt würde.

In einem Pressegespräch gemeinsam mit Kommunalpolitikern hatten Betriebsrat und Gewerkschaft auf eine zu befürchtende Benachteiligung der deutschen Standorte hingewiesen: Alstoms größter Aktionäre sei der französische Staat, der sich aktiv um die Industrie im eigenen Land bemühe, während die IG Metall in Deutschland Mühe habe, zum Wirtschaftsminister vorzudringen. Innerhalb von Bombardier ist Dreis-Tiefenbach mit seinem neuen Technikzentrum Europa-Zentrale für die Entwicklung, Wartung und Fertigung von Drehgestellen. Alstom hat Drehgestellfertigungen in Frankreich sowie in Salzgitter.

UWG kündigt Resolution im Netphener Rat an

Verschnupft hat die Netphener UWG darauf reagiert, dass sie zu dem Bombardier-Krisengipfel bei der IG Metall nicht dazugebeten wurde. „Vielleicht werden wir von der Gewerkschaft und dem Betriebsrat als Ansprechpartner nicht ernst genommen“, heißt es in der Pressemitteilung, „aber auch wir sind beunruhigt über die Entwicklung bei Bombardier und teilen die Ängste der Mitarbeiter, die ja überwiegend aus unseren Dörfern und Städten kommen und unsere Nachbarn sind.“

Die UWG werde in dem Rat eine Resolution zum Erhalt des Dreis-Tiefenbacher Werkes einbringen. „Wenn sich die französische Regierung für ihre Betriebe einsetzt, dann kann man das auch von der deutschen Regierung erwarten“, heißt es in der Stellungnahme weiter, „wir im Siegerland sind kein Hinterland.“

