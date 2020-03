Der Hauptausschuss hat am Mittwoch eine einstimmige Vorentscheidung für die Wahl des neuen Beigeordneten getroffen: Christoph Ermert soll sich in der nächsten Sitzung des Hauptausschusses am Mittwoch, 13. Mai, vorstellen. Der Rat könnte ihn dann eine Woche später zum Nachfolger von Udo Hoffmann wählen, der Ende Juni vor Anlauf seiner dritten achtjährigen Amtszeit in den Ruhestand geht.

Christoph Ermert ist Leiter der Abteilung Stadtkasse/Steuern bei der Stadt Siegen. In der Hierarchie im Siegener Rathaus sind die Abteilungsleiter direkt den Dezernenten unterstellt. Der 52-jährige Diplom-Verwaltungswirt ist einer von insgesamt nur vier Bewerbern um die Position in der Hilchenbacher Verwaltungsführung, wo der einzige Beigeordnete zugleich allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters ist. Ermert bringt als einziger Bewerber die Befähigung für den höheren Dienst mit. Die weiteren Bewerbungen sind aus Hilchenbach, Neunkirchen und Viersen gekommen. Keiner – eine Frau war nicht dabei – arbeitet derzeit in einer Kommunalverwaltung.

Beigeordnetenstelle ist umstritten

Erst im Dezember hatte der Rat mit knapper Mehrheit entschieden, die Stelle des Beigeordneten noch in dieser Wahlperiode wiederzubesetzen. CDU, FDP und Grüne hatten weiter gefordert, die Kommunal- und Bürgermeisterwahl abzuwarten; die UWG war von dieser Position abgerückt. Die FDP hatte die Frage in den Raum gestellt, ob Hilchenbach überhaupt wieder einen Beigeordneten bestellen will.

Stadtrat Udo Hoffmann war im Jahr 2000 von Freudenberg nach Hilchenbach gekommen; auch in Freudenberg war er als Kämmerer der allgemeine Vertreter des Bürgermeisters. In Hilchenbach ist Hoffmann für zwei Fachbereiche verantwortlich: die Zentralen Dienste, zu denen Kämmerei, Ordnungsamt und Personalamt gehören, sowie Schulen und Soziales. Erfahrungen in den anderen Aufgabengebieten, die zum Dezernat des Kämmerers gehören, hat keiner der vier Bewerber mitgebracht.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.