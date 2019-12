Wilnsdorf. Die Wilnsdorfer Rettungskräfte vom DRK rückten 2019 zu knapp 4000 Einsätzen aus. Bürgermeisterin Schuppler dankte für den „lebenswichtigen Dienst“

Wilnsdorfs Bürgermeisterin Schuppler dankt DRK-Rettern

Rund 330 Mal im Monat musste das Team der DRK-Rettungswache Wilnsdorf in diesem Jahr zu Einsätzen ausrücken. „Wenn ein Notruf in der Rettungswache eingeht, muss schnell gehandelt werden. Dann zählt jede Sekunde“, betont Wachleiter Fabian Hartmann, der mit seinem Team den gesamten Bereich der Gemeinde Wilnsdorf sowie einen Teil der Autobahn A45 in der Notfallrettung abdeckt.

Bei knapp 4000 Einsätzen im Jahr werden die Rettungskräfte vor besondere Herausforderungen gestellt, berichtete Hartmann Wilnsdorfs Bürgermeisterin Christa Schuppler, die sich bei ihrem traditionellen vorweihnachtlichen Besuch in der Rettungswache im Namen aller Bürger bei den Notfallsanitätern bedankte. „Ich finde es toll mit wie viel Leidenschaft und Engagement Sie bei der Arbeit sind.

Zehn Prozent mehr Einsätze als im Vorjahr

Dafür kann ich nur von Herzen ‚Danke‘ sagen“, so Schuppler. Die Bürgermeisterin betonte die Notwendigkeit einer zeitgemäß ausgestatteten Rettungswache in Wilnsdorf. Die Kollegen des DRK tauschten sich mit Schuppler über das Jahr aus, in der die Zahl der Einsätze um 10 Prozent im Vergleich zum Vorjahr anstieg.

Die Einsatzkräfte stehen rund um die Uhr bereit, um Menschen in Not zu helfen. „Sie leisten einen lebenswichtigen Dienst“, würdigte Schuppler das Engagement der Lebensretter. „Die Wilnsdorfer wissen die Nähe und die gute Arbeit der Rettungswache zu schätzen.“ Als kleines „Dankeschön“ überreichte die Bürgermeisterin den Sanitätern Weihnachtstüten.

