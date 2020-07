Wilnsdorf: WLAN-Ausbau an den Schulen hat begonnen

Wilnsdorf. Die Gemeinde Wilnsdorf nutzt die Fördermittel des Programms „Digitalpakt Schule“. Die Schulen bekommen eine Anbindung ans Glasfasernetz

Die Gemeinde Wilnsdorf hat es sich zum Ziel gemacht, die Digitalisierung an den Schulen im Gemeindegebiet weiter voranzutreiben. Im Zuge des Förderprogramms „Digitalpakt Schule“ sollen sie eine moderne WLAN-Ausstattung erhalten und auf einen einheitlichen und fortschrittlichen Stand gebracht werden.

37,5 Kilometer Kabel werden an Schulen in WIlnsdorf verlegt

Der entsprechende Förderbescheid aus Arnsberg flatterte kürzlich auf den Tisch von Bürgermeisterin Christa Schuppler, so dass dem weiteren Vorgehen nun nichts mehr im Wege steht. Im ersten Schritt wird in den Grundschulen Dielfen, Rudersdorf und Wilgersdorf sowie in den drei weiterführenden Schulen eine gigabitfähige Gebäudeverkabelung installiert; die Arbeiten haben kürzlich im Gymnasium Wilnsdorf begonnen. Nach und nach soll die Verkabelung an den weiteren Schulen erfolgen.

Insgesamt werden rund 37,5 Kilometer Duplex-Kommunikationskabel in den Fluren und Klassenräumen verlegt. Hinzu kommen noch weitere Installationen wie Anschlussdosen, Unterverteilungen, Datenschränke, Stromleitungen, Kabelkanäle und Brandschotts. Für die Gebäudeverkabelung sind Gesamtkosten in Höhe von rund 508.000 Euro vorgesehen. 10 Prozent davon übernimmt die Gemeinde Wilnsdorf als Eigenanteil, der restliche Betrag wird aus Fördermitteln aus dem „Digitalpakt Schule“ gedeckt.

Ein Schritt in Richtung digitaler Schulunterricht in Wilnsdorf

Durch die vollumfängliche Gebäudeverkabelung ist die spätere Anbindung der Schulen an das Glasfasernetz möglich und somit die Versorgung mit schnellem Internet sichergestellt. Denn nur mit einem schnellen Internetanschluss kann das volle Potenzial einer leistungsstarken WLAN-Technik genutzt werden, die im nächsten Schritt installiert werden soll.

Bürgermeisterin Christa Schuppler freut sich, dass das Digitalisierungskonzept, an dem die Gemeindeverwaltung seit einiger Zeit arbeitet, umgesetzt wird: „Der WLAN-Ausbau ist ein wichtiger Schritt in Richtung digitaler Schulunterricht. Digitale Technologien eröffnen Schülern und Lehrern neue pädagogische Chancen und Ansatzmöglichkeiten. Sie können den Unterricht vielseitiger machen und Lernprozesse individueller gestalten.“

