Wilnsdorf: A 45 wird zeitweise gesperrt

Wilnsdorf. Wegen Ausbesserungsarbeiten an der Talbrücke Kalteiche muss die A 45 zeitweise gesperrt werden, in beiden Fahrtrichtungen für jeweils eine Nacht

Im Bereich der derzeitigen Baustelle an der Talbrücke Kalteiche der Autobahn 45 bei Haiger werden in dieser Woche kurzfristige Ausbesserungen an der Gelbmarkierung der dort eingerichteten Baustellenverkehrsführung nötig. Der Verkehr im Bereich der Talbrücke Kalteiche wird aufgrund der Bauarbeiten momentan in einer sogenannten 4+0-Verkehrsführung vollständig über die Brückenhälfte der Richtungsfahrtbahn Dortmund geführt, um an der Brückenhälfte in Fahrtrichtung Aschaffenburg zu arbeiten. Aufgrund dieser eingeengten Verkehrsführung können die nun erforderlichen Arbeiten nur unter Sperrung jeweils einer Fahrtrichtung der A 45 erfolgen.

In der Nacht von Mittwoch, 18. März, ab ca. 22 Uhr, auf Donnerstag, 19. März, bis ca. 4.30 Uhr, muss die A 45 in Fahrtrichtung Aschaffenburg/Hanau zwischen der Anschlussstelle Haiger/Burbach und der Anschlussstelle Dillenburg gesperrt werden. Der Verkehr wird in dieser Zeit über die ausgeschilderte Bedarfsumleitung U36 (blaue Umleitungsschilder) ab der Anschlussstelle Haiger/Burbach über die B 277 zur Anschlussstelle Dillenburg umgeleitet und kann dort wieder auf die A 45 auffahren. Der Verkehr in Fahrtrichtung Dortmund ist von dieser Sperrung nicht betroffen.

In der Nacht von Samstag, 21. März, ab ca. 23 Uhr, auf Sonntag, 22. März, bis ca. 6 Uhr, wird die A 45 in Fahrtrichtung Dortmund zwischen der Anschlussstelle Haiger/Burbach und der Anschlussstelle Wilnsdorf gesperrt. Auch der in diesem Streckenabschnitt liegende Parkplatz „Am Wildenstein“ wird dann gesperrt. Der Verkehr wird in dieser Zeit über die ausgeschilderte Bedarfsumleitung U21 (blaue Umleitungsschilder) ab der Anschlussstelle Haiger/Burbach über die B 54 zur Anschlussstelle Wilnsdorf umgeleitet und kann dort wieder auf die A 45 auffahren. Der Verkehr in Fahrtrichtung Hanau ist von dieser Sperrung nicht betroffen .

