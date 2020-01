Obersdorf. Bürgerinitiative für Wilnsdorf, Obersdorf, Wilden und Rinsdorf nimmt Arbeit wieder auf. Unterschriftensammlung wird vorbereitet

Wilnsdorf: A-45-Anlieger fordern Lärmschutz

Die Bürgerinitiative für den Lärmschutz an der A 45 soll ihre Arbeit erneut aufnehmen. Das haben die die Ortsvorsteher aus Wilnsdorf, Obersdorf, Wilden und Rinsdorf bei einem Treffen verabredet, zu dem Anne Bender aus Obersdorf, Vorsitzender der WPU-Fraktion im Wilnsdorfer Gemeinderat, eingeladen hatte.

Kurzfristig ist eine erneute Informationsveranstaltung in Obersdorf mit Vertretern der Planungsbehörden geplant. Im Anschluss daran soll eine Informationsveranstaltung auch in Wilden stattfinden. Es sei wichtig, „die Bürgerinnen und Bürger intensiv und umfassend immer zeitnah zu informieren“, heißt es in der Pressemitteilung. Im nächsten Schritt soll eine Unterschriftensammlung für Lärmschutzmaßnahmen an der A 45 gestartet werden.

Belastung durch sechsspurigen Ausbau

Die Teilnehmer des Treffens erarbeiteten eine Resolution die, so einhellige Meinung des Gesprächskreises, von allen Vertretern der Ratsfraktionen mitgetragen werden kann. Die Resolution soll an das Bundes- und Landesministerium für Verkehr, an die zuständigen Minister persönlich, an den Landrat des Kreises Siegen-Wittgenstein und an den Landesbetrieb Straßen NRW sowie die Bezirksregierung Arnsberg gerichtet werden. Die Bürgervertreter fordern beidseitige Schallschutzwände im Zuge des sechsspurigen Ausbaus der A 45 in den Bereichen Talbrücke Eisern in nordöstlicher Richtung sowie der Anschlussstelle Wilnsdorf in südöstlicher Richtung. Angesichts der Kosten für die Baumaßnahmen müsse es möglich sein, die Schallschutzmaßnahmen für die betroffenen Ortschaften sofort mit einzuplanen. Schließlich sei schon in der Informationsveranstaltung des Landesbetriebs die Möglichkeit einer späteren Ergänzung des Lärmschutzes erwähnt worden.

„Den Bürgerinnen und Bürgern in den betroffenen Ortschaften ist eine weitere Lärmbelästigung nicht länger zumutbar“, heiß es in der Pressemitteilung, „schon gar nicht vor dem Hintergrund, dass hier ohnehin die Möglichkeit besteht, im Zuge der Baumaßnahmen sofort die erforderlichen Vorkehrungen zu treffen“.

