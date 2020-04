Wie fließt der Verkehr im Siegerland?

Zufrieden mit Bus und Bahn? Benoten Sie den Verkehr in Siegen und Umgebung im Heimatcheck fürs Siegerland

Siegerland. Bewerten Sie im Heimat-Check den ÖPNV in Siegen, Freudenberg, Kreuztal, Hilchenbach, Netphen, Burbach, Wilnsdorf und Neunkirchen

Der öffentliche Nahverkehr ist für viele Menschen ein unverzichtbarer Teil des Alltags. Wer nicht selbst fahren kann oder will, ist auf Bus und Bahn angewiesen, um mobil zu bleiben. Wie zufrieden sind Sie mit dem öffentlichen Verkehrsnetz im Siegerland?

Fährt die Bahn pünktlich und haben die Busse einen guten Rhythmus? Deckt das Streckennetz Ihre Bedürfnisse ausreichend ab? Gibt es hier vor Ort schon innovative und klimafreundliche Ansätze, um die Anforderungen an die Mobilität von Morgen anzugehen?

Mit dem Busjubiläum wäre ohne die Coronakrise eine große Errungenschaft der Vergangenheit gefeiert worden, doch wie steht es um die Gegenwart des Verkehrs im Siegerland – und die Zukunft?

>>> Zur Umfrage

So können Sie mitmachen

Beim Heimat-Check für das Siegerland können Sie dem öffentlichen Personennahverkehr in Ihrer Heimatstadt eine Schulnote verpassen. In 14 weiteren Kategorien können Sie außerdem die Kommunalpolitik, die Sicherheit, die Naherholung und viele weitere Aspekte des öffentlichen Lebens in Ihrer Heimat bewerten.

Außerdem können Sie uns erzählen, welches Thema Sie in Ihrem Ort besonders bewegt. Gibt es zum Beispiel eine besonders wichtige oder idyllische Bahnstrecke? Möchten Sie mehr über die Barrierefreiheit im ÖPNV erfahren? Oder gibt es vor Ort schon konkrete Lösungsansätze für klimaneutralen Nahverkehr?

Mit Ihnen gemeinsam wollen wir herausfinden, was gut ist – und was nicht. Dabei geht es nicht um die Zeit während der Coronakrise, sondern um die Normalität, die hoffentlich bald wieder einkehren kann. Die Umfrage dauert etwa fünf Minuten, die Ergebnisse inklusive der Bewertungen der einzelnen Orte veröffentlichen wir ab Mitte Mai online und in der gedruckten Lokalausgabe.

Hier gehts zum Fragebogen

So machen Sie beim Heimat-Check mit: Folgen Sie dem Link zu unserem Fragebogen, schon landen Sie auf unserer Online-Umfrage. Als Dankeschön verlosen wir unter allen Teilnehmern des Heimat-Checks 20 Ruhr.Topcards.

