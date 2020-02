Die Sonne schien im Januar insgesamt nur 37 Stunden in Siegen. Am 21. ließ sie sich allerdings eine ganze Weile lang blicken (wie dieses Bild, aufgenommen an der Dampfmaschine vor dem Berufskolleg Technik, zeigt).

Siegen. Der Jahresauftakt 2020 war in Siegen gemäß Daten der Wetterstation der Realschule am Oberen Schloss nicht besonders winterlich – weil zu warm.

Wetterdaten für Siegen: Januar war wieder deutlich zu warm

Willi Bürger hat die an der Wetterstation der Realschule am Oberen Schloss gemessenen Januardaten zusammengefasst.

Temperaturen

Die Durchschnittstemperatur im Januar betrug 3,3° C, was 2,5° über dem 30-Jahre Durchschnitt von 0,8° (1981 - 2010) liegt. Den wärmsten Januar gab es laut Willi Bürger 1975 mit 4,9°, den kältesten 1987 mit -4,8° im Monatsschnitt. Der wärmste Tag war der 31. mit 10,5° im Schnitt. Die Höchsttemperatur wurde am selben Tag mit 13,8° gemessen. Der kälteste Tag war der 1. mit -2,3° vor dem 22. mit -1,9°. Die Tiefsttemperatur wurde am 22. mit -6,6° gemessen, am Boden waren es am 1. und 22. -10°. Der Januar hatte 13 Frosttage. Im Durchschnitt der vergangenen 30 Jahre hatte der Januar 12,5 Frost- und 5,6 Eistage.

Niederschläge

Der Niederschlag im Januar betrug 87,1 l/qm und lag damit 28,9 l unter dem 30-Jahre Durchschnitt von 116 l. Das sind 75 % des durchschnittlichen Niederschlags. Zum Vergleich: 1986 regnete es im Januar 233 l/qm, 1997 nur 7 Liter. Die höchsten Tagesniederschläge fielen am 9. mit 17,8 l je qm und am 27. mit 15,2 l/qm. Die Niederschläge verteilen sich auf 25 Tage.

Schnee

„Der Winter ließ auch im Januar weiter auf sich warten, für Schnee war es einfach zu warm“, so der Experte.

Wind

Die stärkste Bö verzeichnete Willi Bürger am 28. mit 19,8 m/s = 71,3 km/h, was Windstärke 8 entspricht. Windstärke 8 gab es auch 4. mit 67,3 und am 15. mit 65,2 km/h.

Sonnenschein

Die Sonne ließ sich im Januar nur 37 Stunden blicken, in NRW waren es durchschnittlich 45 Stunden.

Fazit

„Der Januar 2020 war wieder viel zu warm, der achtwärmste seit 1969. Es regnete wieder etwas zu wenig, die Sonne ließ sich auch nicht zu häufig blicken. Kein Schnee, kein Eistag, wieder kein echter Wintermonat“, so Willi Bürger

