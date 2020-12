Werbung für das Siegerland: Kreuztaler Pfarrer wird filmreif

Siegen/Kreuztal Der evangelische Kirchenkreis Siegen kämpft gegen ein Vorurteil: Die Siegerländer sind sehr wohl lebensjahend - das beweist ein Film.

Als westfälischer Pfarrer ins Siegerland zu gehen, ist für viele angehende Theologinnen und Theologen nicht gleich die erste Option. "Die Vorstellung von einer sehr einseitigen und wenig lebensbejahenden Frömmigkeit scheinen Hinderungsgründe zu sein, den Weg im Pfarrdienst in unsere vielfältige Region anzutreten", stellt der evangelische Kirchenkreis selbst in einer Pressemitteilung fest. "Darum lösen sich solche vorschnellen Urteile alsbald in Luft auf, wenn man erst einmal hier Fuß gefasst hat."

Abbild des Siegerländer Pfarralltags

Um mit diesen Vorurteilen aufzuräumen, hat sich der Evangelische Kirchenkreis Siegen mit einem Filmprojekt das Ziel gesetzt, die Attraktivität des Pfarrdienstes im südlichen Teil der westfälischen Landeskirche zu dokumentieren. „Pfarrer*in im Siegerland“ heißt das achtminütige Video, das bei YouTube anzusehen ist. "Es ist dabei kein schönfärbender Imagefilm entstanden, sondern ein Abbild der vielfältigen Wirklichkeit des Siegerländer Pfarralltages", schreibt der Kirchenkreis.

Den Anstoß dazu hatte Superintendent Peter-Thomas Stuberg zu Beginn des Jahres 2020 gegeben. Der Siegener Filmemacher Roman Knerr hat diese Aufgabe dann zusammen mit dem Öffentlichkeitsreferat des Evangelischen Kirchenkreises Siegen umgesetzt und Ausschnitte aus dem Arbeitsalltag von Pfarrer Thies Friedrichs aus Kreuztal ins Bild gefasst.

Thies Friedrichs findet es in Kreuztal "cool"

Der Zuschauer erfährt, warum Friedrichs überhaupt Pfarrer wurde und wieso er diesen Beruf gerne im Siegerland ausübt. Er zeigt sich beeindruckt, dass vielen Siegerländern Glaube und Kirche persönlich wichtig sei und er sehr engagierte Menschen in den Gemeinden erlebe. Besonders die Jugendarbeit profitiere davon und entwickle immer wieder neue, kreative Gottesdienstformate.

Gerade für ihn als junger Pfarrer sei seine herzliche Aufnahme in der Gemeinde und im Kollegenkreis ein schönes Erlebnis gewesen. Die landschaftliche Schönheit des Siegerlandes trage ebenfalls viel zur Lebensqualität in der Region bei. Es sei „cool“, umringt von Wald zu sein und dennoch die Nähe zur Stadt Siegen zu haben, so der Kreuztaler Pfarrer. Der gesamte Film über ihn ist bereits auf dem YouTube-Kanal des Evangelischen Kirchenkreises Siegen zu sehen oder kann über der Internetseite des Kirchenkreises ("Einrichtungen") abgerufen werden.

Filmprojekt wird fortgesetzt

Bei diesem ersten Film soll es nicht bleiben. Zu Jahresbeginn waren eine ganze Reihe weiterer Filme über weitere Pfarrerinnen und Pfarrer des Evangelischen Kirchenkreises geplant worden, deren Dreharbeiten aber aufgrund der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie pausieren mussten. Sobald wieder bessere Bedingungen und weniger Einschränkungen bestehen, soll das Filmprojekt „Pfarrer*innen im Siegerland“ deshalb fortgeführt werden.

