Weidenau: Musizierender Schreiner packt Trompeten wieder aus

Weidenau Eigentlich hatte Frank Reifenrath die Trompete schon abgeschrieben. In diesem Advent wurde das anders.

Frank Reifenrath war bis vor 20 Jahren begeisterter Trompeter, er spielte viele Jahre im Musikverein Niederfischbach sowie im Musikverein Herdorf. Mit dem Musikverein Herdorf fuhr er sogar 1992 auf Einladung in die USA und nahm dort in New York sogar an der Steubenparade teil. „Für uns alle war dieser kilometerlange Marsch durch die Häuserschluchten ein unvergessenes Erlebnis“, so der heute 47-Jährige.

Das Engagement für die Musik hatte dann ein Ende. Der Schreiner musste auf Montage unterwegs sein und konnte bei den beiden Vereinen nicht mehr an den Proben und Veranstaltungen teilnehmen. Auch nach einem Arbeitsplatzwechsel fand er keine Zeit mehr, Trompete zu spielen. Also packte er seine beiden Trompeten in die Koffer und verstaute sie erst einmal.

Im Advent die Trompetenkoffer ausgepackt

Vor sieben Jahren führte ihn die Liebe nach Weidenau. Dort wurde er „eingebürgert“, und er zog mit seiner Frau Stephanie in den Batterieweg. Die beiden Trompetenkoffer wurden wieder auf den Speicher verbannt, denn mittlerweile hatte Frank Reifenrath 20 Jahre nicht mehr gespielt.

Jetzt, kurz vor Weihnachten, ermunterte ihn seine Ehefrau die Instrumente vom Speicher zu holen. Nun wurden sie geputzt und gewienert und erstrahlten schließlich im neuen goldenen Glanz. Doch wo sollte Frank nun üben? Tonleiter hoch und runter im Keller... . Noten wurden gebüffelt, und so langsam hatten sich die Lippen wieder an das Trompetenmundstück angepasst.

Jeden Abend Ständchen vom Balkon

Heiligabend war es soweit. Frank Reifenrath betrat gegen 20 Uhr den Balkon und schmetterte die „Stille Nacht“ sowie „Oh Tannenbaum“. Schon nach den ersten Klängen kamen zahlreiche Nachbarn ebenfalls auf den Balkon und klatschten Beifall. Davon angespornt, spielt er nun jeden Abend ein anderes Lied. Und wird damit, so hoffen die Nachbarn, auch im neuen Jahr nicht wieder aufhören.

