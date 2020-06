Der Siegener Polizei gelingt es, den flüchtigen Ladendieb noch in der Nähe des Weidenauer Einkaufszentrums festzunehmen.

Kriminalität Weidenau: Ladendieb löst Rangelei in Kaufhaus aus

Weidenau. Zu einer körperlichen Auseinandersetzung kommt es in Weidenau zwischen einem Ladendieb und dem Verkaufspersonal. Die Polizei nimmt den Mann fest.

Weil er die gestohlenen Kleidungsstücke behalten wollte, sind ein Dieb und Verkaufspersonal in einem Kaufhaus im Weidenauer Siegerlandzentrum aneinander geraten.

Der 34-Jährige hatte gegen 17.40 Uhr in dem Geschäft verschiedene Bekleidungsstücke gestohlen und in eine mitgeführte Tasche gesteckt. Ein 59-jähriger Angestellter hatte dies beobachtet. Als der Mann das Kaufhaus, ohne die Ware zu bezahlen, verlassen wollte, sprach der Mitarbeiter ihn an.

Dieb schubst Verkäufer gegen Kleiderständer

Als es darum ging, in die Tasche zu schauen, entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung: Der 34-Jährige schlug den Verkäufer mehrmals und schubste ihn gegen einen Kleiderständer. Eine weitere Mitarbeiterin des Kaufhauses, die in der Nähe stand, schubste der Mann ebenfalls weg, als er aus dem Ladenlokal floh.

Eine Polizeistreife der Wache Weidenau konnte den Dieb noch in der Nähe des Einkaufszentrums stellen. Er hatte die gestohlenen Kleidungsstücke noch dabei. Die Beamten nahmen den Mann vorläufig fest.

