An der Grundstücksmauer endet die Promillefahrt in dem Siegener Statdteil. Die Anwohnerin erleidet einen Schock.

Weidenau. Unfall in der Weidenauer Talstraße: Die Frau, die ihr Auto entlädt, kann sich gerade noch in Sicherheit bringen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Weidenau: Betrunkener prallt gegen Auto einer Anwohnerin

Sehr viel Glück hatte am Samstagabend eine Anwohnerin der Känerbergstraße, als sie ihren Audi Avant entladen wollte, der vor ihrer Garage stand. Gegen 17.45 Uhr befuhr ein 62-jähriger Pkw-Fahrer die Känerbergstraße in Fahrtrichtung Batterieweg, als er aufgrund seines alkoholisierten Zustandes die Kurve in Höhe der Einmündung zur Talstraße nicht mehr schaffte. Der Wagen des 62-Jährigen geriet auf den Gehweg und krachte gegen das Auto der Frau, die im letzten Augenblick zur Seite springen konnte.

Das Auto der Anwohnerin wurde um 90 Grad herumgeschleudert und gegen eine Mauer gedrückt. Der Wagen des 62-Jährigen prallte ebenfalls gegen die Grundstücksmauer. Bei dem Unfall erlitt die Frau, die ihren Pkw entladen wollte, einen Schock und musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Wegen auslaufender Betriebsstoffe musste die Feuerwehr ausrücken, Bindemittel streuen und die Batterien der Fahrzeuge abklemmen. Der 62-jährige Unfallverursacher musste sich einer Blutprobe unterziehen, sein Führerschein wurde sichergestellt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.