Wetter Wegen Orkan Sabine: Schule im Siegerland fällt am Montag aus

Siegerland. In Wilnsdorf fällt die Schule aus, im Rest des Siegerlands dürfen die Eltern entscheiden, ob sie ihre Kinder losschicken oder nicht.

Aufgrund der zu erwartenden Sturm- und Unwetterlage für kommenden Montag fällt die Schule in Wilnsdorf am Montag, 10. Februar, aus. Das hat die Gemeindeverwaltung am Freitag, 7. Februar, mitgeteilt.

Grundschule Dielfen, Rudersdorf, Wilgersdorf und Wilnsdorf sowie Hauptschule, Realschule und Gymnasium bleiben somit geschlossen. Eine Betreuung an den Schulen indes ist gewährleistet.

In Siegen entscheiden die Schulleitungen laut Stadtverwaltung selbst, ob der Unterricht ausfällt oder frühzeitig beendet wird. Die Schulen informieren über ihre Kommunikationswege, beispielsweise schuleigene Homepages, Telefonketten oder die Lehrerschaft.

Bei extremen Wetterlagen, wie für Wochenbeginn angekündigt, können Eltern zudem entscheiden, ob sie ihr Kind in die Schule schicken oder nicht. Die jeweilige Schule sollte dann umgehend informiert werden.

Betreuung in Siegerländer Schulen sichergestellt

Im Falle eines Unterrichtsausfalls oder vorzeitigem Ende des Schulunterrichts ist für bereits schon vor Ort anwesende oder noch ankommende Kinder in jedem Fall eine Betreuung sichergestellt. Eltern sollten sich auf den Schulhomepages darüber informieren, ob die Schule ausfällt.

Das Sturmtief Sabine soll insbesondere in der Nacht auf Montag mit Böen bis Windstärke zwölf über das Land fegen. Das sind mehr als 118 km/h.

